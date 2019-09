Alors que les champions du monde en titre menaient déjà très largement, à la 64ème minute et après un essai de Ryan Crotty, Steve Hansen s'est permis de faire sortir ce même Crotty mais sans le remplacer, puisque ces derniers avaient déjà effectué tous leurs changements. Alors, certes le centre des Crusaders revient tout juste de blessure et le faire sortir permettait sans doute d'éviter tout risque de blessure inutile. De plus, les Tonga jouaient eux aussi à 14 à ce moment là après l'exclusion temporaire de Sam Lousi. Mais quand même, est-il respectueux de faire sortir un joueur comme cela, sans aucune obligation? Pas si sûr. Toujours est-il que les Blacks n'ont plus marqué aucun point après la sortie de leur centre, les Tongiens marquant eux un essai pour l'honneur par l'intermédiaire de leur capitaine Siale Piutau...