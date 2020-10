Les All Blacks ont douché l'optimisme suscité côté australien par le résultat encourageant de la semaine précédente à Wellington, pour le premier test du nouveau sélectionneur des Wallabies Dave Rennie, à la faveur d'une seconde période à sens unique. Après une première mi-temps équilibrée (10-7 à la pause), les Néo-Zélandais ont marqué trois essais en 13 minutes et déployé une défense de fer sous les yeux d'un Eden Park comble (plus de 45.000 spectateurs). Après avoir contré une deuxième vague épidémique de coronavirus, l'archipel néo-zélandais a en effet levé ses restrictions sanitaires et peut se permettre d'accueillir du public, sans masque.

Pour conserver la Bledisloe Cup, qu'ils détiennent depuis 2003, les Néo-Zélandais n'ont plus qu'à remporter un des deux matches qui opposera les deux équipes lors du Rugby Championship qui doit débuter le 31 octobre en Australie et lors duquel elles affronteront également l'Argentine. "Ce fut dur mais qu'est-ce que nous sommes contents !", a déclaré le capitaine néo-zélandais Sam Cane. "Il y avait beaucoup de pression cete semaine pour une équipe en partie remaniée et je suis très fier de la manière dont nous avons respecté notre stratégie." "Ils étaient meilleurs que nous cette semaine, ils ont haussé le niveau et nous ont dominés", a réagi son homologue australien Michael Hooper. "Nous sommes en phase de construction. Notre confiance a été un peu entamée aujourd'hui, mais nous nous en relèverons".

Invincibles à Auckland

La sélection néo-zélandaise maintient ainsi sa suprématie dans son jardin de l'Eden Park, où elle est invaincue en 44 tests-matches depuis 1994 et une défaite contre le XV de France (23-20), marquée par le fameux "essai du bout du monde" de Jean-Luc Sadourny. Quant aux Wallabies, ils n'ont plus gagné à Auckland depuis 1986 et en Nouvelle-Zélande tout court depuis 2001. Après un premier test-match où les All Blacks avaient été malmenés dans les rucks, Ian Forster avait décidé de muscler son pack, en titularisant notamment Dan Coles. Le talonneur a répondu présent et une première altercation avec le pilier australien Taniela Tupou a déclenché un début de bousculade entre les 30 joueurs.

Les Australiens ont fait jeu égal une période, le temps que l'ailier Marike Koroibete réponde à un premier essai de Smith côté néo-zélandais. Mais au retour des vestiaires, les All Blacks, portés par un Caleb Clarke virevoltant pour sa deuxième sélection, ont haussé le ton et en 13 minutes, Jordie Barrett, Ardie Savea et Sam Cane ont franchi trois fois la ligne pour plier la rencontre. Pour son retour après un forfait de dernière minute à Wellington, Beauden Barrett, le meilleur joueur du monde des années 2016 et 2017, a également fait souffrir la défense australienne. Les triples champions du monde font figure de favoris du Rugby Championship qui commence dans deux semaines et dont seront absents les champions du monde sud-africains.

Les Springboks, sevrés de match depuis leur victoire au Japon en 2019, ont renoncé vendredi à participer en raison des restrictions imposées pour les voyages par les gouvernements et pour protéger la santé de leurs joueurs.