Italie - Afrique du Sud

Après l'exploit historique face à l'Australie le week-end dernier (28-27), les Italiens enchaînent avec la réception de l'Afrique du Sud. Pas une mince affaire pour la Squadra Azzurra, qui sera de nouveau privé de Paolo Garbisi, son demi-d'ouverture habituellement titulaire. Défaits de peu lors de leurs deux premiers matchs automnales, les Springboks doivent renouer avec la victoire. Pour la rencontre à Gênes, Jacques Nienaber a décidé d'effectuer quatre changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée face au XV de France. Eben Etzebeth débutera notamment sur le banc et Franco Mostert sera lui décalé au poste de flanker. Contre l'Italie, les champions du monde en titre seront les favoris, mais attention à Ange Capuozzo et sa bande, qui pourraient bien encore faire des merveilles.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2945 vote(s) Italie Nul Afrique du Sud

Notre pronostic : victoire de l'Afrique du Sud

Nos marqueurs d'essai : Jasper Wiese pour l'Afrique du Sud et Ange Capuozzo pour l'Italie

pays de Galles - Géorgie

Samedi (14 heures), les Gallois accueillent la Géorgie au Millennium Stadium. Une rencontre largement à la portée du XV du Poireau, qui profitera de ce troisième test-match pour procéder à une légère revue d'effectif. Le troisième ligne centre Josh Macleod connaîtra d'ailleurs sa première sélection avec le XV du Poireau ce week-end. Avec huit joueurs comptant moins de dix sélections dans le groupe, Wayne Pivac et son staff donnent l'occasion à plusieurs joueurs de se démarquer à un peu moins d'un an du début du Mondial 2023. Si la Géorgie imposera sans doute un gros défi physique aux Gallois, il y a fort à parier que les hommes de Justin Tipuric y répondront avec la manière.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2639 vote(s) pays de Galles Nul Géorgie

Notre pronostic : victoire du pays de Galles

Nos marqueurs d'essais : Louis Rees-Zammit pour le pays de Galles et Davit Niniashvili pour la Géorgie

Ecosse - Argentine

Face à l'Argentine, l'Ecosse doit confirmer les bonnes intentions aperçues contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Si le XV du Chardon a perdu ces deux rencontres dans les dix dernières minutes, il s'est néanmoins imposé contre les Fidji, dans un match d'un tout autre calibre. Avec sept défaites concédées en onze match depuis le début de l'année, Stuart Hogg et ses coéquipiers ont du mal à s'imposer contre des nations du top 10 mondial. Cette rencontre face aux Pumas sera donc la chance pour les Ecossais de signer une importante victoire à Murrayfield et de terminer l'année 2022 en beauté.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2871 vote(s) Ecosse Nul Argentine

Notre pronostic : victoire de l'Ecosse

Nos marqueurs d'essais : Darcy Graham pour l'Ecosse et Emiliano Boffelli pour l'Argentine

Angleterre - Nouvelle-Zélande

Si les deux nations traversent une période relativement délicate, cette affiche est tout de même une rencontre au sommet. Battus pour la première fois sur ses terres par l'Argentine au début du mois, les Anglais se sont rattrapés la semaine dernière face au Japon, en passant la bagatelle de 52 points. Les Néo-Zélandais restent eux sur deux succès de rang, face au pays de Galles et l'Ecosse, même s'ils se sont fait peur à Murrayfield. A Twickenham, où Owen Farrell et Brodie Retallick fêteront tous les deux leur 100ème sélection, la rencontre s'annonce indécise. Et dans ce contexte, les exploits individuels pourraient bien déterminer le vainqueur.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2925 vote(s) Angleterre Nul Nouvelle-Zélande

Notre pronostic : victoire de la Nouvelle-Zélande

Nos marqueurs d'essais : Sam Simmonds pour l'Angleterre et Mark Telea pour la Nouvelle-Zélande

Irlande - Australie

Première nation au classement mondial, l'Irlande assume son statut de leader depuis le début le début du mois de novembre. Après une tournée estivale ponctuée par deux succès retentissants en Nouvelle-Zélande, le XV du Trèfle a dominé l'Afrique du Sud puis les Fidji à l'Aviva Stadium. Avec l'arrivée de l'Australie samedi (21h), Johnny Sexton, Josh Van der Flier et consorts pourraient signer une cinquième victoire consécutive et asseoir un petit peu plus leur domination sur le rugby mondial. Du côté des Wallabies, l'objectif est de se rattraper après la défaite d'un point face à l'Italie la semaine dernière (28-27). Mais à l'Aviva Stadium, la marche pourrait être trop haute pour la bande à Michael Hooper.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2713 vote(s) Irlande Nul Australie

Notre pronostic : victoire de l'Irlande

Nos marqueurs d'essais : Mack Hansen pour l'Irlande et Rob Valetini pour l'Australie

France - Japon

Après deux victoires étriquées face à l'Australie et l'Afrique du Sud, la France retrouve le Japon à Toulouse pour mettre un terme à sa tournée d'automne. Invaincus en 2022 et sur une série de douze victoires consécutives, les Bleus voudront à coup sûr terminer l'année de la plus belle des manières. Privés d'Antoine Dupont suite à son carton rouge reçu contre l'Afrique du Sud, les hommes de Fabien Galthié pourraient dérouler leur rugby face aux Nippons. Si certains Français seront absents pour cause de blessure, à l'instar de Cyril Baille et Thibaud Flament, le XV de France devrait être en mesure d'inscrire plusieurs essais ce dimanche (14h). Attention tout de même à ne pas se voir trop beau.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2596 vote(s) France Nul Japon

Notre pronostic : victoire de la France

Nos marqueurs d'essais : Yoram Moefana pour la France et Kazuki Himeno pour le Japon