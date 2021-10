Wyn Jones, Ken Owens, Alun Wyn Jones, Adam Beard, Gareth Davies, Dan Biggar, Louis Rees-Zammit et Liam Williams seront donc bien de la partie. Notons toutefois que Faletau, Biggar et Rees-Zammit (entre autres) manqueront le premier test, face à la Nouvelle-Zélande, tandis que WillGriff John et Christ Tshiunza ont été appelés pour la première fois par Wayne Pivac.

Le groupe gallois

Les avants : Wyn Jones, Rhodri Jones, Rhys Carre, Ken Owens, Elliot Dee, Ryan Elias, Dillon Lewis, WillGriff John, Tomas Francis, Alun Wyn Jones, Adam Beard, Will Rowlands, Ben Carter, Seb Davies, Christ Tshiunza, Ross Moriarty, Thomas Young, Taine Basham, Ellis Jenkins, Aaron Wainwright, Taulupe Faletau.

Les arrières : Tomos Williams, Gareth Davies, Kieran Hardy, Gareth Anscombe, Rhys Priestland, Dan Biggar, Callum Sheedy, Johnny Williams, Jonathan Davies, Nick Tompkins, Willis Halaholo, Ben Thomas, Josh Adams, Owen Lane, Louis Rees-Zammit, Johnny McNicholl, Liam Williams.