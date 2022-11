À quatre jours du choc, les Springboks avaient le sourire dans le majestueux " Grand Hôtel des Sablettes ", à la Seyne-sur-Mer, leur lieu de villégiature pour la semaine et lors de la prochaine coupe du Monde en 2023. Malgré la grisaille dans le ciel, certains, à l'image de Jesse Kriel, ont profité de la terrasse pour contempler les vagues de la Méditerranée.

Face à la presse, Jacques Nienaber a été questionné sur les choix réalisés pour sa composition d’équipe. Parmi les Springboks sur le pré, plusieurs ont connu les joutes du Top 14 et côtoyé certains Bleus au quotidien. Questionné sur leur apport dans la préparation de ce rendez-vous, le boss des Springboks s’est montré disert : " Je ne suis pas sûr qu’ils apportent des choses au niveau de la stratégie. Mais oui, en termes de conseils, ils connaissent certaines caractéristiques de joueurs. Nous allons établir le profil de certains, et notamment discuter des qualités et des forces en présence. Bien évidemment, c’est toujours un plus quand des mecs comme Eben (Etzebeth), Rynhardt (Elstadt) ou Cheslin (Kolbe) confirment les spécificités adverses. C’est toujours agréable d’avoir quelqu’un qui connaît l’environnement français et qui a joué au sein du Top 14. "

Reinach "apportera une dimension différente à notre attaque"

Absent de la feuille de match en Irlande, Cobus Reinach prend place sur le banc pour la rencontre contre la France. Le demi de mêlée de Montpellier sera la doublure de Faf de Klerk. L’arrivée du champion de France 2022 parmi les 23 éléments est tout sauf un hasard dans l’esprit du sélectionneur : " Comme pour d’autres choix, ce sont des changements tactiques pour faire face au défi qui nous attend face à la France, a poursuivi Jacques Nienaber. Nous savons ce que chacun des joueurs de cette équipe peut faire, et nous avons pensé que nos forces correspondaient au jeu spécifique déployé par les Français. Un gars comme Cobus apportera une dimension différente à notre attaque. En plus, il connaît les spécificités du jeu en France et les joueurs en face de lui. "

Le chef de file de l’Afrique du Sud a beaucoup insisté sur le jeu " unique dans le monde " joué par les Français. Pour faire face à la dépossession de la bande à Galthié, il a estimé qu’il avait les armes pour rivaliser, et Reinach pourrait être l’une d’entre elles en sortie de banc. Quant au Toulonnais Cheslin Kolbe, il endosse la lourde responsabilité de buteur en l’absence de de Pollard et Jantjies.

Par Mathias Merlo