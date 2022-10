Elle est de retour cette tournée d’automne, le premier test international de la saison qui voit les équipes de l’hémisphère sud se déplacer en Europe, pour y venir défier les nations européennes. Bien qu'amicale, cette petite compétition est un excellent moyen de se tester contre certaines des meilleures sélections mondiales.

Pour les nations du Nord comme la France, l’Angleterre ou encore l’Irlande ces tests de novembre sont une sorte de répétition avant le tournoi des six nations, compétition qui se déroule sur la période février mars. Pour les nations du sud, comme l’Afrique du Sud, l’Australie, ou encore l’Argentine c’est plutôt la clôture de la saison internationale, après le Rugby Championship (compétition internationale de rugby à XV, qui met aux prises chaque année les équipes nationales d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud et d’Argentine) qui se déroule d'août à octobre.

En novembre les précédentes éditions des trêves hivernales nous ont offertes, quelques grandes rencontres. La dernière en date, la victoire du XV de France (40-25),contre les All Blacks, au Stade de France, en novembre dernier. On pourrait également retenir celle des Irlandais en 2016 qui se sont imposés toujours contre ces mêmes Néo-Zélandais sur le score de 40-29, signant là, la première victoire de l’histoire du XV du Trèfle contre la nation kiwi.

Test-Match - Romain Ntamack lors de la victoire 40-25 contre les All Blacks en novembre 2021Icon Sport

Cette année la tournée d’automne démarre ce samedi avec les rencontres opposants, le Japon et la Nouvelle-Zélande et l’Écosse contre l’Australie. Au programme de cette tournée encore quelques grosses affiches, avec notamment un France Afrique du Sud le 12 novembre, une opportunité pour les Bleus de Fabien Galthié de se mesurer aux champions du monde en titre. Nous aurons également droit à un remake de la demi-finale de 2019 entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, le 19 novembre, ou encore un très passionnant Irlande-Australie toujours cède 19 novembre. À un an de la Coupe du monde 2023, cette tournée d’automne s’annonce passionnante et riche en enseignement.

Test-Match - L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande vont s'affronter le 19 novembre pour la première fois depuis la demi-finale 2019Icon Sport

Le programme complet de cette tournée d’automne

Samedi 29 octobre 2022 :

Japon 31 - 38 Nouvelle-Zélande

Écosse - 18h00 - Australie

Samedi 5 Novembre 2022 :

Écosse - 14h00 - Fidji

Italie - 14h00 - Samoa

Géorgie - 15h00 - Uruguay

Roumanie - 15h00 - Chili

Galles - 16h15 Nouvelle - Zélande

Espagne - 18h30 - Tonga

Irlande - 18h30 - Afrique du Sud

France - 21h00 - Australie

Dimanche 6 novembre 2022 :

Angleterre - 16h15 - Argentine

Samedi 12 novembre 2022 :

Tonga - 6h00 - Chili

Irlande - 14h00 - Fidji

Italie - 14h00 - Australie

Roumanie - 15h00 - Uruguay

Espagne - 15h00 - Namibie

Géorgie - 15h00 Samoa

Angleterre - 16h15 - Japon

Galles - 18h30 - Argentine

France - 21h00 - Afrique du Sud

Dimanche 13 novembre 2022 :

Écosse - 15h15 - Nouvelle-Zélande

Samedi 19 novembre 2022 :

Tonga - 6h00 - Uruguay

Galles - 14h00 - Géorgie

Italie - 14h00 - Afrique du Sud

Roumanie - 15h00 - Samoa

Angleterre - 16h15 - Nouvelle-Zélande

Écosse - 16h15 - Argentine

Irlande - 21h00 - Australie

Dimanche 20 novembre 2022 :

France - 15h15 - Japon

Samedi 26 novembre 2022 :

Galles - 16h15 - Australie

Angleterre - 18h30 - Afrique du Sud