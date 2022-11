Au top :

La France

Son sans-faute contre l'Australie (30-29), , l'Afrique du Sud (30-26) et le Japon (35-17) lui permet de porter à 13 sa série record de victoires consécutives, de terminer l'année 2022 invaincue et de s'affirmer définitivement comme l'un prétendants les plus sérieux à "son" Mondial l'an prochain.

L'Irlande

Trois sur trois également face aux champions du monde Springboks (19-16), aux Fidji (35-17) et à l'Australie (13-10). Le XV du Trèfle conserve sa première place du classement mondial devant la France. Deux équipes qui pourraient se croiser dès les quarts de finale de la Coupe du monde.

En hausse

L'Italie

Après avoir signé au printemps au pays de Galles (22-21) son premier succès depuis 2015 dans le Tournoi des six nations, la Squadra Azzura a entériné cet automne, en s'offrant l'Australie (28-27) pour la première fois de son histoire, un renouveau symbolisé par son ailier Ange Capuozzo, élu dimanche révélation masculine mondiale de l'année.

Variable :

Nouvelle-Zélande

A dix minutes près, les All Blacks réalisaient un carton plein qui leur aurait offert un peu de répit au terme d'une année globalement compliquée. Mais les 19 points remontés samedi par l'Angleterre pour arracher le nul (25-25) ont rappelé leurs lacunes, déjà entrevues la semaine précédente en Ecosse malgré la victoire (31-23).

Angleterre

Le match nul aux airs de victoire contre la Nouvelle-Zélande ne fait pas oublier ses carences collectives et la première défaite concédée à Twickenham face à l'Argentine (30-29) depuis 2006. Il reste toutefois un match au XV de la Rose, samedi contre l'Afrique du Sud, pour embellir son bilan automnal.

International - Angleterre - Marcus Smith lors du match face à la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Afrique du Sud

Tour à tour battus par l'Irlande et la France, les Springboks sont repartis de l'avant en Italie (63-21) ce week-end, mais ils passeront en Angleterre un test d'une autre envergure.

Ecosse

Un automne mi-figue, mi-raisin, comme souvent avec le XV du Chardon, entre les "défaites encourageantes" contre l'Australie (16-15) et les All Blacks et deux victoires face aux Fidji (28-12) et l'Argentine (52-29).

En baisse :

Pays de Galles

La première défaite de son histoire contre la Géorgie (13-12), qu'il retrouvera dans sa poule au Mondial, plonge le XV du Poireau dans la crise après celle déjà subie face à l'Italie dans le Tournoi. Le sélectionneur Wayne Pivac est menacé avant un quatrième test "bonus" samedi contre l'Australie.

Argentine

Une victoire en Angleterre et puis plus rien ou presque. Comme lors du dernier Rugby Championship, marqué par un succès historique en Nouvelle-Zélande (25-18), les Pumas ont du mal à enchaîner les prestations de haut niveau.

Australie

Les Wallabies ont certes gagné en Ecosse et tenu tête à la France et à l'Irlande, les deux premières nations mondiales, mais leur manque de régularité chronique inquiète.