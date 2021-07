L'entraîneur des Wallabies aligne une équipe compétitive et expérimentée dans l'ensemble pour ce premier test-match face à la France. A noter néanmoins l'absence de l'ouvreur James O'Connor remplacé par Noah Lolesio des Brumbies. De son côté, Matt To'omua effectue son grand retour. A l'instar de l'équipe de Fabien Galthié, quelques novices sont sur la feuille de match à savoir Swain, Ikitau, Kellaway et Lonergan et vont certainement faire leur première apparition.

La composition du XV de l'Australie: 15. Banks (11 Tests) ; 14. Wright (3 Tests), 13. Paisami (6 Tests), 12. To'omua (54 Tests), 11. Koroibete (32 Tests); 10. Lolesio (2 Tests), 9. Gordon (5 Tests) ; 7. Hooper (cap.) (105 Tests), 8. Wilson (6 Tests), 6. Valetini (4 Tests) ; 5. Salakaia-Loto (25 Tests), 4. Philip (9 Tests); 3. Alaalatoa (43 Tests), 2. Paenga-Amosa (8 Tests), 1. Slipper (100 Tests).

Les remplaçants : 16. Lonergan*, 17. Bell (3 Tests), 18. Tupou (25 Tests), 19. Swain*, 20. Naisarani (8 Tests), 21. McDermott (2 Tests), 22. Ikitau*, 23. Kellaway*.

* : les joueurs non capés