Après un Rugby Championship mitigé, à l'issue duquel les Wallabies ont fini à la troisième place, l'Australie débarquait à Murrayfield. Pris dans l'engagement en début de match, les coéquipiers de Michael Hooper, de retour avec sa sélection, se sont faits peur. Menés dès la 11ème minute suite à une essai de l'arrière écossais Ollie Smith, les Australiens s'en sont remis à leur ouvreur pour rester dans le match. Avec deux pénalités inscrites dans la première acte, Bernard Foley propulsait les Wallabies en tête juste avant la pause (5-6).

Dominés dans le jeu par les Ecossais durant les 40 premières minutes, les hommes de Dave Rennie ont profité du carton jaune du deuxième ligne Glen Young pour renverser le XV du Chardon. Alors que l'ouvreur Kinghorne avait donné l'avantage à l'Ecosse après un essai inscrit en contre et une pénalité (15-6), le capitaine James Slipper redonnait espoir aux siens en franchissant la ligne. Quelques minutes plus tard, les Européens se mettaient de nouveau à la faute et les Wallabies prenaient la tête (15-16). A la sirène, l'ouvreur écossais ratait l'ultime pénalité, offrant la victoire à l'Australie.

Pour leur prochain match, les Australiens se déplaceront au Stade de France le 5 novembre prochain. Les Ecossais accueilleront eux les Fidji à la même date.