Si pour son dernier match de l'année le XV de France n'a pas particulièrement brillé, les avis sont unanimes : les Bleus n'ont jamais douté contre les Japonais. Kyodo News, l'agence de presse japonaise, a d'ailleurs pointé du doigt la supériorité des Bleus : "Champions du dernier Tournoi des 6 Nations et hôtes de la prochaine Coupe du monde, les Français ont écrasé le Japon et signé leur treizième victoire consécutives." Mieux organisés, plus puissants et donc dominateurs, les Tricolores ont rapidement pris l'avantage par l'intermédiaire de l'inévitable Damian Penaud, auteur de onze essais lors de ses douze derniers matchs avec les Bleus. "Penaud guide la France vers une treizième victoire de suite" titrait d'ailleurs RugbyPass, au moment d'évoquer le scénario du match. Avec deux essais inscrits ce dimanche, l'ailier clermontois a comme à son habitude pesé sur les défenses adverses.

Privé d'Antoine Dupont, suspendu après son carton rouge reçu contre l'Afrique du Sud, le capitanat a été assuré par Charles Ollivon, auteur d'un essai et d'une performance remarquée. Titularisé pour la troisième fois de suite au poste de numéro 15, Thomas Ramos a lui aussi marqué des points. Alors que Skysports souligne les 15 points inscrits par l'arrière toulousain lors de la rencontre, PlanetRugby préfère lui parler de domination collective et de la sérénité qui se dégage de l'effectif français, à dix mois du début de la Coupe du monde : "La France a tranquillement construit sa victoire, la perspective d'une année sans défaite étant sûrement dans les esprits des joueurs [...] Le parcours de la France en 2022 la place en excellente position pour aborder son Mondial dans la peau de grande favorite."

Une année 2022 de bon augure

Sur une série de treize victoires consécutives, le XV de France a marqué les esprits ces derniers mois. A tel point qu'Associated Press, une agence de presse mondiale, estime que les Bleus pourraient aller chercher le record masculin de 18 victoires de rang, réalisé par les All-Blacks entre 2015 et 2016. "Avec cette nouvelle victoire, la France se dirige vers la Coupe du monde en menaçant de battre le record mondial de 18 succès consécutifs" assure le média américain, en louant le récent parcours des Bleus. Une hypothèse contrastée par Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense des Tricolors, déjà tourné vers les prochaines échéances du XV de France, et surtout vers le Mondial. "Si vous voulez participez sérieusement à la Coupe du monde, vous devez jouer extrêmement bien en quart de finale, en demi-finale et encore mieux en finale, ce que nous n'avons pas réussi à faire aujourd'hui. Il va falloir faire le point" expliquait l'entraîneur anglais, au travers de propos rapportés par Associated Press.

Une chôse est sûre, les Bleus débuteront le Mondial 2023 avec l'étiquette d'équipe à battre. Deuxième au classement mondial derrière l'Irlande et vainqueur du dernier Tournoi des VI Nations, le XV de France inquiète les autres nation. Ne manque plus qu'à confirmer en septembre prochain.

Vidéo - "Ollivon nous a surpris" 01:31

Par Philippe GIRARDIE