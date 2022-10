Alors que l'Angleterre va débuter sa tournée d'automne le six novembre prochain contre l'Argentine, les dirigeants de la fédération anglaise, ont annoncé ce vendredi, une nouveauté sur le maillot de cette année. En effet, si traditionnellement sur les maillots de rugby le nom des joueurs n'apparaît pas, les joueurs du XV de la Rose verront les leurs, inscrits dans le dos pour cette tournée. Une volonté que la fédération a justifiée au sein d'un communiqué.

"Nous espérons que cela nous permettra d'envisager l'inscription de noms sur les maillots afin de promouvoir davantage nos joueurs internationaux anglais de classe mondiale qui participent à d'autres tournois internationaux chez les hommes et les femmes. Alors que les fans et les joueurs seront toujours fiers de faire flotter le drapeau et de porter la rose pour soutenir les équipes de rugby d'Angleterre, nous pensons que les noms des joueurs sur les maillots peuvent avoir le potentiel de rapprocher les fans des stars internationales de notre jeu et nous attendons avec impatience de voir la réaction à cette initiative"