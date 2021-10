Blessés comme Kolbe, Faf de Klerk, Frans Malherbe et RG Snyman ne sont pas aptes à débuter la tournée. En revanche, on signalera la présence du deuxième ligne Salmaan Moerat, ainsi que celle du demi de mêlée Grant Williams, qui ne comptent pour l'instant aucune sélection avec les Springboks. Lors de leur tournée dans l'hémisphère nord, les champions du monde affronteront le pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre.

Le groupe sud-africain :

Les avants :

Thomas du Toit, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Ox Nché, Trevor Nyakane, Joseph Dweba, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Salmaan Moerat, Marvin Orie, Siya Kolisi, Kwagga Smith, Marco van Staden, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Franco Mostert.

Les arrières :

Herschel Jantjies, Cobus Reinach, Grant Williams, Elton Jantjies, Handré Pollard, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Jesse Kriel, Aphelele Fassi, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Sbu Nkosi, Damian Willemse, Frans Steyn.