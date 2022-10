Après le forfait de l’habituel capitaine Dan Biggar, blessé au genou, c'est Justin Tipuric qui a été choisi pour conduire le pays de Galles durant cette tournée. Le troisième ligne (33 ans, 85 sélections) a déjà connu cette responsabilité lors de la rencontre contre l'Uruguay pendant la Coupe du monde 2019, et contre la Géorgie en 2020. Tipuric présent dans le groupe après un an d'absence a été préféré pour cette fonction à l'ancien capitaine Alun Wyn Jones et ses 153 caps.

De nombreux forfaits

Le pays de Galles à l'approche de la tournée connaît plusieurs forfaits dans ses rangs. En plus de Dan Biggar, les Gallois ont perdu Dewi Lake en début de journée, mais devaient déjà faire face à de nombreuses absences. Avec les forfaits derrière de Liam Williams et Johnny Williams, des piliers Wyn Jones et Leon Brown, du deuxième ligne Seb Davies et pour finir des troisième ligne Josh Navidi et Taine Basham.

Le pays de Galles débutera ses tests contre la Nouvelle-Zélande (5 novembre), une équipe qu'il n'a plus battue depuis 1953. Les Gallois défieront ensuite l'Argentine (12 novembre), la Géorgie (19 novembre), et l'Australie (26 novembre).