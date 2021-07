"À la fin du match, les Australiens nous repassent devant. Mais après, il y a cette dernière mêlée, et quand j’ai vu le visage des mecs, j’ai su qu’ils avaient envie de renverser cette mêlée. Ce soir, on l’a fait. Je suis très fier du groupe, même si je suis désolé d’avoir encore mis le "niveau de palpitant" un peu trop haut. (sourire) On s’est bien rattrapés de mercredi dernier, je suis très content de l’équipe. » Le futur joueur du Stade toulousain s’est aussi dit prêt à enchaîner, s’il venait à être sélectionné pour le troisième test-match : « On verra comment on va récupérer sur les jours à venir. Après, c’est le staff qui décidera ce qu’il veut faire. Nous, joueurs, si on doit encore combattre samedi, on sera prêt à combattre une fois de plus."

Propos recueillis par Dorian VIDAL