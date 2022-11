Gurthrö Steenkamp ancien joueur du Stade toulousain, aujourd'hui en charge de la mêlée rochelaise a évoqué la rencontre qui va opposer deux des nations qui comptent beaucoup pour lui. L'Afrique du Sud son pays d'origine, celui qu'il a représenté sous le maillot Springbok, et la France, pays qui l’a accueilli il y a maintenant onze ans : "Franchement, c’est un match difficile pour moi. Comme vous dites, ça fait onze ans que je suis en France. C’est devenu mon pays d’adoption. J’y ai vécu tellement de choses comme joueur puis entraîneur, je suis bien installé avec ma famille. Bon, je travaille avec des joueurs pour les aider à être sélectionnés en équipe de France et être plus forts en mêlée, j’espère que je ne vais pas le payer cash samedi soir (rires).

Les Boks seront ce soir face à Grégory Alldritt et Uni Antonio, deux joueurs du paquet d'avant que Steenkamp entraîne au quotidien, mais ce dernier entraîne également de jeunes joueurs français qui commencent à franchir petit à petit les portes du XV de France à l'image de Tanga, présent au Japon cet été. Une progression des jeunes français sur laquelle mise beaucoup l'ancien international springbok : "Je passe beaucoup de temps avec les jeunes, je suis très investi dans mon boulot, ça me plaît et même si je suis un étranger, je mise beaucoup sur les jeunes Français."

International - Gurthro Steenkamp est actuellement l'entraîneur de la mêlée et de l'équipe espoir du club MaritimeIcon Sport

"On me demandait de prendre ma retraite"

Des matchs entre la France et l'Afrique du Sud le pilier aux 53 sélections en a disputé plusieurs, le dernier c'était en 2010 et une victoire des Sud-Africains 42-17, une rencontre dans laquelle il avait brillé après une saison précédente compliqué : "En 2009, j’ai vécu une année très difficile en sélection. J’étais toujours dans le groupe mais je n’étais pas sur la feuille de match. J’ai vécu un cauchemar contre les Leicester Tigers et Martin Castrogiovanni (lors d’un match de tournée avec sa sélection), j’ai cru que c’était la fin de ma carrière internationale… En Afrique du Sud, je me faisais défoncer par tout le monde, c’était très dur. On me demandait de prendre ma retraite. Déjà… ! C’était une impasse dans ma carrière professionnelle… Mais j’ai eu une opportunité. J’ai fait un très bon Super Rugby en 2010. Être rappelé en sélection… "Wow !" C’était énorme. Alors en plus, être titulaire face à l’équipe de France…"