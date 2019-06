Un temps pressenti pour prendre la suite de Jacques Brunel à la tête du XV de France, Warren Gatland a trouvé mieux qu'un lot de consolation. L'entraîneur néo-zélandais, qui terminera après la prochaine Coupe du monde un bail de 12 ans à la tête du pays de Galles, se penchera ensuite sur une mission de choix : la tournée des Lions britanniques et irlandais, en 2021 en Afrique du sud. Ce mercredi, Gatland a en effet été confirmé comme futur sélectionneur des Lions pour la trois fois consécutive. "C'est évidemment un immense honneur et un grand plaisir de prendre la tête des Lions. Cette sélection tient une place à part dans l'histoire de notre sport et j'ai sauté sur l'opportunité qui me fut offerte de les entraîner une nouvelle fois".

Jusqu'ici, son bilan est éloquent avec une tournée remportée deux victoires à une en Australie (2013) et un match nul en 2017, en Nouvelle-Zélande face aux redoutables All Blacks (une défaite, une victoire et un match nul). Avec trois tournées à son actif, Gatland n'est plus qu'à une marche de la légende écossaise Ian McGeechan, coach des Lions à quatre reprises (1989, 1993, 1997, 2009).