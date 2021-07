Comment vous-vous sentez après cette série de haut niveau ?

C’est une incroyable expérience que nous venons de vivre avec cette équipe toute neuve, en construction et avec trois matches disputés jusqu’à la dernière action. Le premier sentiment est que les joueurs ont été grandioses, tous, à leur manière. La première ligne à apporter ce qu’elle avait à apporter, la rentrée de Baptiste Pesenti a aussi été positive par exemple.

À chaud on imagine que cette défaite laisse place à la frustration, mais au final est-ce que cette tournée n'est pas une vraie satisfaction ?

On a beaucoup entendu les pronostics de défaites et les attentes nous concernant donc oui les joueurs et tout le staff ont été superbes. Je pense que ce groupe français a été exemplaire de bout en bout au cours de ces quatre semaines.

Depuis l’extérieur, est-ce que le carton rouge vous a incité à plus jouer ?

On sentait depuis deux tests que l’équipe se construisait avec plus de cohérence dans les entraînements on sentait que l’équipe montait en puissance et c’est un match où on a été par moment plus cohérent sur l’animation offensive avec trois essais. C’est vrai que sur le jeu devant la défense on a été meilleur que sur les précédents mais c’était notre troisième match donc c'était normal.

Au final vous n’avez pas tout perdu, beaucoup de joueurs se sont révélés...

Oui il ne faut pas oublier qu’au départ avec les joueurs ont rejoint le groupe le lendemain des demi finales du Top 14. Je pense que les joueurs qui sont montés dans l’avion avec nous ont fait honneur à leur club, au maillot, et à leur famille. Ils ont été grands et ils nous ont apporté tout ce qu’ils pouvaient dans ce court laps de temps. On savait qu’on allait matcher aujourd’hui.

Est-ce que vous ne regrettez pas que l'équipe n'ait pas été plus froide à certains moments ?

On peut toujours avoir des regrets, mais je ne veux pas que les joueurs retournent avec cela. Ce sont des moments où il y a l’émotion et parfois les choses simples sont difficiles à faire mais c’est un apprentissage.

L’équipe de France ne gagne toujours pas, qu'est-ce qu'il manque à cette équipe pour franchir ce cap ?

Il manque trois points... Depuis que le staff et moi-même sommes en piste nous avons joué quatre compétitions. C’est chaque fois quatre extraits différents, des compositions différentes, des événements différents. Ce que je trouve positif c’est qu’on est toujours dans la partie jusqu’au bout. Le chemin est encore devant nous on a beaucoup d’indicateurs.

Pensez-vous que le choix de mettre 5 avants sur le banc (au lieu de 6 comme lors des deux premiers tests) a permis aux Australiens de vous dominer en fin de match ?

Je n’ai pas l’impression que les Australiens nous ont dominé à cause de notre banc de remplaçants. Chaque joueur a apporté ce qu’il avait à apporter. C’est plus des décisions dans notre camp qui auraient pu être corrigés.

Avec ces joueurs révélés, est-ce que cela va compliquer vos choix pour les prochains rassemblements ?

L’objectif était de leur faire toucher du doigt le niveau international. Ils ont fait 14 mois de saison il faut pas l’oublier. Il y a eu tellement d’énergie positive qu’on a tendance à mettre de côté de cela. L'l’important maintenant c’est que le groupe porte cette émulation.