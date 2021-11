Greg Alldritt, le char d’assaut

Cela relèvera bientôt de l’anecdotique, au point qu’ont l’aurait presque déjà oublié : pour la première fois de l’ère Galthié, le tracteur du Stade rochelais Greg Alldritt a débuté un match du XV de France sur le banc des remplaçants. C’était face à l’Argentine voilà trois semaines, et malgré toute l’importance accordée – du moins médiatiquement – par le staff des Bleus à leurs finisseurs, il y avait toutefois là de quoi voir une petite piqûre, pour ne pas parler de sanction. De quoi rappeler au Gersois, ci-devant candidat déclaré au capitanat par intérim avant de se voir préférer Antoine Dupont, que nul n’est indispensable. Et que si Alldritt avait le mauvais goût de multiplier les performances insipides de ce début de saison, dans la continuité d’une fin de saison ratée avec son club, son statut de cadre incontournable pourrait se voir rapidement remis en cause…

XV DE FRANCE - Grégory Alldritt lors du test-match face à la Géorgie.Icon Sport

Message reçu cinq sur cinq par l’intéressé qui, après une entrée saignante face aux Pumas et 80 minutes convaincantes contre la Géorgie, a convaincu Fabien Galthié de lui refaire confiance pour le match le plus important de ces deux dernières saisons. " C’est pour ce genre de rendez-vous qu’on joue au rugby, nous confiait plus motivé que jamais l’ancien auscitain. En ce moment, Ardie Savea qui est probablement le meilleur numéro 8 de la planète. Pour le compétiteur que je suis, c’est l’occasion de se mesurer à ce qui se fait de mieux. " Et de le dominer ? Là résidera probablement une des clés du match, en tout cas…

Ardie Savea, l’ultra-polyvalent

Quel est le meilleur poste d’Ardie Savea ? Bien malin qui pourra le dire... Car si le petit frère de Julian pourrait tout à fait causer autant de dommages que son aîné au poste d’ailier, c’est bien en troisième ligne que celui-ci brille de mille feux, sans avoir encore trouvé un numéro où se fixer. Au long de ses 32 titularisations sous le maillot noir, Ardie Savea est en effet apparu à 6 reprises comme troisième ligne côté fermé, 13 fois sur le côté ouvert et 14 fois avec le numéro 8, sans jamais laisser entendre de préférence. " Que je sois 6, 7 ou 8, cela ne change en rien ma façon d’aborder les matchs, expliquait récemment Savea. J’essaie juste de prendre du plaisir sur le terrain, de faire avancer mon équipe ballon en main et de gratter des ballons au sol à la moindre occasion en défense. Les sélectionneurs me prennent pour mes qualités, pas pour le plaisir de me coller un numéro dans le dos. "

Coupe du monde - Ardie Savea (Nouvelle-Zélande) met à terre le capitaine de l'Afrique du Sud Siya Kolisi.Icon Sport

Reste que c’est bien avec le numéro 8 que Savea a disputé 10 de ses 13 derniers matchs des All Blacks depuis plus d’un an, et affrontera les Bleus samedi soir. Pour s’y fixer ? Rien n’est moins sûr, beaucoup d’observateurs néo-zélandais le considérant encore comme trop " léger " pour le poste avec seulement 103 kg (il en rend 12 à son vis-à-vis Greg Alldritt, par exemple). Un manque de densité qui lui est régulièrement reproché lorsque les matchs se durcissent, à l’image de celui perdu la semaine dernière en Irlande... Autant dire que le All Black s’avancera au Stade de France avec un supplément de motivation, bien décidé à faire taire se détracteurs. Chaud devant...