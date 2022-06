Trois nouveaux joueurs ont été appelés par le manager de France moins de 20 ans, Jean-Marc Béderède, pour disputer le U20 Summer Series.

Pierre-Emmanuel Pacheco (US Colomiers), Emile Dayral (SU Agen) et Jefferson Joseph (SU Agen) remplaceront respectivement Matis Perchaud (Aviron Bayonnais), Louis Le Brun (Castres Olympique) et Enzo Reybier (Oyonnax), appelés par le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, pour la tournée au Japon (2 et 9 juillet).

"Nous connaissions l’éventualité de ces sélections en échangeant avec l’encadrement du XV de France. La possibilité qu’ils fassent appel à quelques joueurs existait et c’est pourquoi nous avions fait le choix de réaliser la préparation à 36 joueurs", a déclaré Jean-Marc Béderède.

Le U20 Summer Series, qui se déroule en Italie du 24 juin au 14 juillet, verra s'opposer en première journée la France contre l'Irlande.