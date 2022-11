Italie - Australie

Défaits d'un petit point au Stade de France la semaine dernière (30-29), les Wallabies continuent leur tour d'Europe avec un voyage à Florence. Dans le stade Artemio-Franchi, l'Australie retrouvera l'Italie pour disputer son troisième match de la tournée d'automne. Face à la Squadra Azzurra, Dave Rennie et son staff aligneront un XV de départ différent de la semaine dernière, avec notamment Will Skelton et Jake Gordon titulaires. Du côté des Italiens, victorieux des Samoans 49-17 samedi dernier, Kieran Crowley a également réalisé quelques changements. Absent pour le premier test-match, Ange Capuozzo signe son retour à l'arrière avec l'équipe d'Italie, tout comme Sebastian Negri et Niccolo Cannone, qui eux prendront place en troisième et deuxième ligne. Redoutable finisseur, Monty Ioane sera lui encore titulaire à l'aile après son doublé face aux Samoa et pourrait une nouvelle fois faire parler la poudre face aux Wallabies. Affaire à suivre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2368 vote(s) Italie Nul Australie

Notre pronostic: victoire de l'Australie

Notre marqueur : Tom Wright pour l'Australie

Irlande - Fidji

Après son succès étriqué face aux champions du monde en titre (19-16), le XV du Trèfle reçoit les Fidji à l'Aviva Stadium. Sans certains cadres, à l'instar de Johnny Sexton et Josh van der Flier, cette rencontre sera l'occasion pour le staff irlandais de tester certains joueurs. Avec le numéro 1 dans le dos, Jeremy Loughman connaîtra sa première sélection, tout comme Cian Prendergast et Jack Crowley qui eux débuteront la rencontre sur le banc. Les Fidjiens, qui restent sur une défaite contre l'Ecosse, s'appuieront eux sur plusieurs joueurs du Top 14, comme à l'accoutumée. S'ils sont loin d'être favoris, Levani Botia, Vilimoni Botitu, Waisea et consorts pourraient bien causer des problèmes au XV du Trèfle.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2243 vote(s) Irlande Nul Japon

Notre pronostic : victoire de l'Irlande

Notre marqueur : Baloucoune pour l'Irlande

Angleterre - Japon

Voilà un match crucial pour l'Angleterre ! En délicatesse ces derniers mois, le XV de la Rose doit se rassurer à un peu moins d'un an du Mondial 2023. D'autant plus que, battus pour la première fois sur ses terres par l'Argentine le week-end dernier, l'équipe d'Angleterre a démarré cette tournée d'automne du mauvais pied. Contre le Japon, Eddies Jones et ses hommes devront montrer un tout autre visage s'ils souhaitent lancer une nouvelle dynamique. Une mission à la portée des Owen Farrell, Marcus Smith et autre Sam Simmonds, tous titulaires pour la réception du Japon. Mais face aux Nippons, la tâche pourrait se révéler difficile. Défaits de peu par les All-Blacks fin octobre (38-31), les Brave Blossoms sont désormais en mesure d'inquiéter toutes les nations, notamment grâce à des joueurs de grande classe, comme Kotaro Matsushima, Kazuki Himeno et Tevita Tatafu. De quoi garantir un gros test aux Britanniques.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2304 vote(s) Angleterre Nul Japon

Notre pronostic : victoire de l'Angleterre

Notre marqueur : Sam Simmonds pour l'Angleterre

pays de Galles - Argentine

Largement battu devant ses supporters samedi dernier par la Nouvelle-Zélande (23-5), le XV du Poireau doit se ressaisir. Dans ce contexte, face à des Pumas plus que menaçants, la bande à Tipuric sera attendue. Après un dernier Tournoi des 6 Nations mitigé et une tournée estivale perdue en Afrique du Sud, malgré un retentissant exploit sur les terres des Springboks, les Gallois doivent engendrer de la confiance avant les prochaines échéances. Alors que Louis Rees-Zammit sera replacé à l'arrière, Gareth Anscombe sera lui chargé de l'animation offensive galloise. Des choix forts du sélectionneur Wayne Pivac, qui attend une réaction de ses hommes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2268 vote(s) Pays-de-Galles Nul Argentine

Notre pronostic : victoire du pays de Galles

Notre marqueur : George North pour le pays de Galles

France - Afrique du Sud

Samedi soir, le Vélodrome sera en feu. Pour son deuxième match de la tournée d'automne, les Bleus accueillent l'Afriquer du Sud à Marseille, dans l'espoir de décrocher une douzième victoire consécutive. Avec leur XV de départ désormais habituel, les Français tenteront de faire plier de redoutables Springboks, qui restent sur une prestation un brin décevante en Irlande. Cette confrontation aux allures de véritable choc, qui oppose les deuxième et troisième nations au classement mondial, sera l'occasion pour les hommes de Fabien Galthié de se mesurer aux champions du monde titre et leur équipe type. Avec Faf de Klerk à la mêlée, Willie Le Roux à l'arrière, Cheslin Kolbe à l'aile et un pack surpuissant, les Boks ne viennent pas dans le sud de l'hexagone pour faire de la figuration.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2521 vote(s) France Nul Afrique du Sud

Notre pronostic : victoire de la France

Notre marqueur : Antoine Dupont pour la France