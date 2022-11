C’est une rencontre pour finir en beauté. Après deux tests difficiles contre l’Australie (30-29) et l’Afrique du Sud (30-26), le XV de France à l'occasion de finir en beauté sa tournée d’automne contre le Japon. Plus encore, les hommes de Fabien Galthié pourraient accentuer leur record d’invincibilité avec treize succès de rang, cet après-midi à Toulouse. Pour Rugbypass, les Bleus ne doivent pas baisser le pied, même si le niveau des Japonais dépendra fortement de l’intensité de la rencontre. “Malheureusement pour les Bleus, il est peu probable qu'ils apprennent quelque chose de plus de leur match contre le Japon ce week-end, si l'on en croit la performance des Brave Blossoms contre l'Angleterre” note avec un regard acerbe le média australien qui joue également avec le parallèle de l’Irlande 2018. Intraitable cette année-là, le XV du Trèfle s’était ensuite écroulé lors du Mondial 2019 : “Il doit y avoir un avertissement, cependant. L'Irlande - en 2018 - sait ce que c'est que d'être dans une excellente position avec la Coupe du monde à l'horizon, pour subir un déclin et sortir de façon embarrassante. C'est pourquoi les performances lors de la série Autumn Nations ont été légèrement préoccupantes. Alors que les Français ont fait preuve d'un esprit, d'une résilience et d'une forme physique formidables pour vaincre l'Australie et l'Afrique du Sud, ils ont été dominés dans les deux tests. La France aurait facilement pu être à zéro victoire au lieu de deux, il est donc important que Galthié, ses entraîneurs et les joueurs ne l'oublient pas.”

A Toulouse, les Bleus pourraient signer une treizième victoire de suiteIcon Sport

L'incompréhension Edwards

Pour ne pas baisser le pied de l’intensité, le sélectionneur des Bleus a décidé de titulariser Maxime Lucu à la mêlée. Numéro 2 dans la hiérarchie derrière Antoine Dupont, le Bordelais était également en concurrence avec Baptiste Couilloud pour débuter face au Japon. Pour Rugby365, le numéro 9 de l’UBB fait partie des joueurs français à suivre, tout comme Reda Wardi et Romain Taofifenua, qui sortent eux aussi du banc pour prendre une place de titulaire. Le média anglais note également le remplacement de Kotaro Matsushima par Shogo Nakano, qui devrait apporter plus de puissance de par ses qualités naturelles de centre. Mais la presse britannique retient surtout la déclaration de Shaun Edwards affirmant “qu’il a discuté avec l’Angleterre, mais qu’il n’y a pas eu d’offres”. L’entraîneur de la défense française a prolongé son contrat avec les Bleus, ce qui déçoit et énerve outre-Manche. “L'Angleterre gâche une opportunité alors que Shaun Edwards signe un nouveau contrat avec la France…” titre le Daily Mail. "Les discussions sont maintenant terminées" poursuit avec une pointe de déception le journal britannique.

Par Clément LABONNE