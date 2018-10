Test Match - De retour chez les All Blacks, Dane Coles ne veut pas du brassard

Coles, 31 ans et 56 sélections, est l'un des joueurs les plus expérimentés convoqués par Steve Hansen pour la tournée d'automne mais il sort de deux saisons compliquées, minées par des blessures à répétition, dont une rupture des ligaments du genou contre la France en novembre, qui a nécessité deux opérations, la dernière en mai. "A cause de l'année que j'ai vécue, je dois être un peu égoïste", a déclaré Coles, cadre historique de la sélection. "Ce (capitanat) n'est probablement pas la meilleure chose à faire pour moi. J'ai toujours eu un rôle principal si je joue dans cette équipe."

"J'ai l'impression de jouer pour la première fois", a poursuivi Coles, opéré plusieurs fois depuis le début de sa carrière. "Le plus difficile a été de surmonter ces revers et remonter à cheval. J'ai travaillé très dur pour redevenir un joueur de rugby professionnel. J'ai toujours le sentiment d'avoir beaucoup à offrir au rugby néo-zélandais." Après avoir dominé l'Australie (37-20), la Nouvelle-Zélande double championne du monde en titre poursuit ses tests d'automne avec quatre matches en trois semaines, face au Japon (3 novembre), l'Angleterre (10 novembre), l'Irlande (17 novembre) et l'Italie (24 novembre).