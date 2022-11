C’est du lourd. Contre les Français à Marseille, les Boks proposeront une vraie adversité au XV de France, en alignant quasiment leur équipe type du moment. Seul le forfait de Lood de Jager en deuxième ligne, après une blessure, à l’épaule modifie un peu les plans de Jacques Nienaber. Le colosse est remplacé par le non-moins talentueux Franco Mostert dans la cage.

Parmi les changements par rapport à la dernière rencontre jouée par les Sud-Africains, contre l’Irlande, on peut noter le retour de Faf De Klerk en tant que titulaire alors que Cobus Reinach intègre le banc et que Jaden Hendrikse est hors-groupe. En ce qui concerne les avants, c’est une très solide première ligne qui déboulera au Vélodrome défier la conquête française. Malherbe, Mbonambi et Nché commenceront le match.

Première pour Libbok, Kolbe toujours buteur

Alors que l’Afrique du Sud a opté pour un banc en 5-3, le jeune international U20 Manie Libbok fêtera sa première sélection avec les Boks. Sa présence est due au problème qui concerne le poste d’ouvreur en Afrique du Sud. Avec les absences d’Handre Pollard et Elton Jantjies, et la non-sélection de Frans Steyn, c’est l’arrière de formation Damian Willemse qui glisse en 10. Libbok sera là pour le soutenir au cours du match. Quant aux tirs au but, Cheslin Kolbe aura une nouvelle fois la responsabilité de placer le ballon sur le tee, malgré le manque de réussite lors du match contre l’Irlande.

Kolbe qui sera placé à l’aile, tout comme Kurt-Lee Arendse qui tient un profil similaire. Willie Le Roux prend place à l’arrière tandis que Makazole Mapimpi est relégué le banc. Enfin, on peut souligner la présence de l’ancien Toulonnais, Eben Etzebeth, au sein de la deuxième ligne.

À deux jours de l’annonce de l’annonce de la composition des Bleus, Fabien Galthié et son staff voient donc ce à quoi ils auront affaire. La principale qualité de cette équipe sud-africaine reste la puissance, avec notamment un pack très dense et des centres perforateurs à l’image de Damian De Allende. Sur les ailes, il faudra se méfier des très électriques Arendse et Kolbe, tandis que Le Roux devrait davantage être présent dans le jeu d’occupation.