C'est l'une des belles histoires du week-end. Ce dimanche, les Barbarians de Fabien Galthié affronteront le XV de la Rose à Twickenham, lors d'une affiche de gala qui promet quelques étincelles. Pour ce match, le Fidjien Levani Botia aurait dû être aligné en troisième ligne, aux côtés de Charles Ollivon et Dylan Cretin.

Mais en apprenant une jolie anecdote au cours des derniers jours, le sélectionneur des Bleus et actuel entraîneur des Baa-Baas a décidé de revoir ses plans. "Lors d’un dîner, j’ai appris que Botia et Vakatawa avaient joué ensemble dans la même équipe scolaire aux Fidji. Mais ils n’ont plus jamais joué ensemble depuis", a-t-il confié au média britannique Rugby Pass.

Ainsi, le Rochelais et le Racingman, international français originaire des Fidji, seront finalement titulaires au centre de l'attaque face à l'Angleterre. "C’est comme un cadeau pour eux. J’ai changé notre plan et ils sont donc à leurs postes en scolaire." Espérons pour eux qu'ils retrouveront leur complicité d'antan.