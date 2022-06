Dès lundi, avant le début du premier entraînement de la semaine, le manager Denis Charvet - après avoir échangé avec l'entraîneur de cette tournée Christian Labit - a choisi d'annoncer la composition de l'équipe qui affrontera les Etats-Unis ce vendredi soir, à l'Aveva Stadium. Et il a prononcé ces mots : "Il fallait faire des choix, on les assume. Mais tout le monde jouera. Et pas seulement cinq minutes à la fin." Même si cela peut révéler de l'évidence pour leur tournée d'adieu, eux qui vont mettre un terme à leur grande carrière cet été, les deux complices Louis Picamoles et François Trinh-Duc seront bien titulaires.

Pour le premier, ce sera avec son habituel numéro 8 dans le dos, même s'il a régulièrement dépanné en deuxième ligne ces derniers mois à l'Union Bordeaux-Bègles. Trinh-Duc débutera à l'ouverture, et sera même chargé des tirs aux buts. A la charnière, il sera associé au Rochelais Thomas Berjon, l'une des sensations de la fin de saison. Titulaire à la mêlée lors de la finale de Champions Cup remportée contre le Leinster, il avait parfaitement compensé l'absence de Tawera Kerr-Barlow. Dans le cinq de devant, il y aura de l'expérience, avec la présence des internationaux de l'UBB Jefferson Poirot et Clément Maynadier en première ligne. Le Palois Nicolas Corato, déjà là avec les Baa-Baas contre les Tonga en novembre, complètera le trio.

Maximin d'entrée en deuxième ligne

En deuxième ligne, le capitaine Romain Sazy fera office de "papa". En effet, il sera associé au jeune Jimi Maximin, un garçon qui appartient à Pau mais qui était prêté cette saison à Tarbes en Nationale, où il a été excellent. Alors que le staff béarnais en dit le plus grand bien et compte sur lui, il aura une belle opportunité de démontrer son potentiel dans un match international, lui qui possède un gabarit hors normes. En troisième, ce sont le Briviste Esteban Abadie et le Bordelo-Béglais Alexandre Roumat qui encadreront Louis Picamoles. Le futur Toulousain, qui a célébré son anniversaire en début de semaine, sera même le vice-capitaine de cette équipe. Derrière, la paire de centres sera composée de deux joueurs expérimentés, à savoir Jean-Baptiste Dubié (Union Bordeaux-Bègles) et le Castrais Pierre Aguillon, qui s'est engagé à Carcassonne en vue de la saison prochaine. Aux ailes, le Perpignanais Mathieu Acebes et le Parisien Adrien Lapègue (qui a signé à Provence Rugby) vont débuter. Le troisième homme du triangle d'attaque n'est autre que le Girondin Nans Ducuing.

Enfin, sur le banc, il y aura un savant mélange entre jeunesse et expérience, entre joueurs de Top 14 et de Pro D2 aussi. Le Lyonnais Sébastien Taofifenua, le Clermontois Adrien Pélissié et le Perpignanais Arthur Joly seront chargés de prendre le relais en première ligne. S'il n'y a pas de deuxième ligne de métier parmi les remplaçants, le Racingman Anthime Hemery pourrait être amené à dépanner à ce poste, quand le Montois William Wavrin entrera sûrement en troisième ligne. Le Carcassonnais Samuel Marques et le Montpelliérain Louis Foursans devraient mener le jeu à un moment de la rencontre, quand l'Agenais Raphaël Lagarde sera précieux grâce à sa polyvalence, lui qui peut évoluer à l'ouverture ou à l'arrière.

Le XV de départ des Barbarians français : Ducuing ; Lapègue, Dubié, Aguillon, Acebes ; Trinh-Duc, Berjon ; Roumat, Picamoles, Abadie ; Maximin, Sazy (cap.) ; Corato, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Pélissié, S. Taofifenua, Wavrin, Hemery, Marques, Foursans, Lagarde, Joly.