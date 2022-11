L’image forte de cette première mi-temps de France - Afrique du Sud ne se passe malheureusement pas sur le terrain. Mais dans les couloirs du Vélodrome, où l’on voit Thibaud Flament, faisant la queue chez le médecin comme n’importe qui, mais pour un protocole commotion. D’une férocité rare, ce match a marqué les corps et se sont logiquement les deux gros fournisseurs du XV de France, Toulouse et La Rochelle, qui paient le prix fort de ce combat. Côté Maritime, on recense évidemment la fracture du plancher orbital pour Jonathan Danty, qui pourrait le tenir écarté des terrains pour de longues semaines. Le doute plane autour de Uini Atonio, qui a répondu positivement à son protocole commotion à la demi-heure de jeu, mais qu’on a vu boitillant par moment.

En revanche, côté Toulousain, la nouvelle indisponibilité de Cyrille Baille est une certitude. Lui qui n’a disputé qu’une demi-heure avec son club cette saison, s’est fait opérer hier soir d’une hernie inguinale. Thibaud Flamant n’a pas répondu positivement à son protocole commotion. Il ne pourra pas jouer pendant au moins 10 jours, mais étant donné qu’il a déjà subi une commotion en début d’année contre Clermont, son indisponibilité devrait logiquement s’allonger à 3 semaines. En plus des blessures, le Stade toulousain redémarrera son championnat sans son emblématique numéro 9, qui risque au moins 6 semaines de suspension. Ainsi il pourrait manquer les deux rencontres de Coupe d’Europe au Munster le 11 décembre, contre Sale la semaine suivante, mais également la réception du voisin castrais.

La propagande d’Erasmus

Déçu de la performance de l’officiel Wayne Barnes, le directeur du rugby Sud-africain, Rassie Erasmus, mène une propagande sur Twitter depuis ce matin, visant à cibler, vidéo à l’appui, les principales erreurs du juge-arbitre. On y voit Mauvaka à la limite de se délier du maul salvateur, Fickou s’effondrer grossièrement sur Cobus Reinach derrière un ruck, la passe à plat de Le Roux… On y voit surtout Thomas Ramos renverser brutalement Cheslin Kolbe.

L’avant bras se dirige directement à la gorge du Toulonnais, le coude termine très haut, et la violence du choc est spectaculaire. L’arrière toulousain pourrait être cité dans la semaine, ce qui porterait à 4 le nombre de Rouge et Noir qui manqueront le match de dimanche à Toulouse, mais aussi la reprise du championnat le 27 novembre à Lyon.