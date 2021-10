Le vétéran de 33 ans Quede Cooper, qui a été rappelé à la surprise générale pour le Rugby Championship de cette année après quatre ans d'absence, avait initialement déclaré qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne pour les tests contre l'Ecosse, l'Angleterre et le Pays de Galles en novembre. Mais les réserves émises par son club de Kintetsu l'ont fait réfléchir et il a finalement choisi de se retirer, Noah Lolesio devant le remplacer. Le retrait de Cooper fait suite à la décision du centre Samu Kerevi et de l'arrière Sean McMahon de rester au Japon avec leur club de Suntory Goliath.

"Il est déchiré, il veut être ici, il veut être un Wallaby, mais il ressent de la loyauté envers son club", a déclaré le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie aux journalistes australiens à propos de Cooper. "Au final, il a pris une décision qu'il estime être la bonne. Il a pris la décision qui est la meilleure pour lui", a indiqué le technicien néo-zélandais.

"Idéalement, nous voulons des gars qui veulent absolument être Wallabies. Je sais que Quade dit qu'il l'est, mais il est déchiré. S'il avait le soutien du club et la bénédiction du club, il serait venu, mais il ne l'a pas fait", a résumé Rennie. Les Wallabies auraient pu insister sur la libération de Kerevi, McMahon et Cooper car la tournée de novembre tombe dans une fenêtre de tests internationaux, mais leur sélectionneur a dévoilé que ces joueurs ne voulaient pas mettre leurs clubs en faute.

Reece Hodge étant également blessé, Rennie a également confirmé que Kurtley Beale ferait partie de l'équipe pour le premier test de la tournée contre l'Écosse le 8 novembre. "Nous considérons Kurtley comme un arrière qui peut jouer à d'autres postes", a expliqué Rennie. "Nous allons donc faire venir Noah (comme demi d'ouverture)". Beale, 32 ans, a joué le dernier de ses 92 tests lors de la Coupe du monde 2019 au Japon et évolue actuellement avec le club français du Racing 92.