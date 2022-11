Le pays de Galles n'y arrive plus. Cinquième du dernier Tournoi des 6 Nations, le XV du Poireau balbutie son rugby depuis maintenant de longs mois, et cette défaite face à la Géorgie, en est probablement l'expression la plus symbolique. Suite au départ de Warren Gatland après la Coupe du monde 2019 et l'arrivée de Wayne Pivac à la tête des Diables rouges, les Gallois ont perdu de leur splendeur. Malgré un Tounoi des 6 Nations remporté en 2021, le pays de Galles n'est plus cette nation trônant au sommet du rugby mondial. Depuis le début de l'année 2022, le XV du Poireau s'est incliné à huit reprises en onze rencontres, et a dégringolé au classement mondial des nations. Septième à l'heure où sont écrites ces lignes, les Gallois semblent loin de leur niveau de la dernière décennie, où, sous les ordres de Warren Gatland, ils ont remporté quatre Tournoi des 6 Nations (2008, 2012, 2013, 2019) et atteint à deux reprises les demi-finales de Coupe du monde (2011, 2019).

Les Gallois n'ont remporté qu'une seule rencontre lors du dernier Tournoi Icon Sport

Un style de jeu en perdition

Longtemps réputés pour leur défense, les Diables rouges sont désormais fragiles. Depuis le départ de Shaun Edwards vers le staff français, avec qui il aurait d'ailleurs récemment prolongé, le XV du Poireau semble beaucoup plus friable. Avec sept essais encaissés lors de la défaite contre les All-Blacks (55-23) et ce coup-ci 15 plaquages ratés face à la Géorgie, cette arme qui faisait la force des Gallois n'est plus.

Côté offensif, le constat n'est pas beaucoup plus positif. Sans imagination et en manque d'efficacité, les Gallois peinent à faire la différence dans le camp adverse, comme en témoigne cette défaite face à la Géorgie. Malgré deux essais inscrits par l'intermédiaire de Jac Morgan, les hommes de Wayne Pivac ont une nouvelle fois semblé peu inspiré. Et ce, malgré la présence de plusieurs cadres sur le terrain. Avec seulement six défenseurs battus lors de la rencontre, contre quinze pour les Géorgiens, le XV du Poireau n'a jamais réussi à creuser l'écart pour au final se faire rattraper et dépasser dans les dernières minutes. Une chôse est sûre, à dix mois du début du Mondial 2023, Wayne Pivac ne convainc pas et le pays de Galles se rapproche match après match de la crise. Pour sauver l'année 2022, rendez-vous la semaine prochaine au Millennium Stadium face à l'Australie.

Par Philippe GIRARDIE