Le deuxième ligne de 33 ans, meilleur joueur du Tournoi des six nations 2019 où il a mené son équipe jusqu'au Grand Chelem, disputera son 135ème match (126 avec le pays de Galles, 9 avec les Lions Britanniques). L'entraîneur gallois Warren Gatland n'a fait que deux changements par rapport à sa composition pour le dernier match du Tournoi contre l'Irlande, en mars. "Nous avons choisi une équipe à fort potentiel et nous sommes impatients de voir comment les joueurs vont se débrouiller après les dernières campagne réussies", a-t-il expliqué. Le pays de Galles est placé dans le groupe D, et affrontera successivement la Géorgie, l'Australie, les Fidji et l'Uruguay.

Composition du XV du pays de Galles

15. Williams - 14. North, 13. Davies, 12. Parkes, Adams - (o) 10. Anscombe, (m) 9. Davies - 7. Tipuric, 8. Moriarty, 6. Wainwright - 5. Jones (cap), 4. Beard - 3. Francis, 2. Owens, 1. Smith

Remplaçants : Dee, Jones, Lewis, Ball, Shingler, Williams, Biggar, Watkin