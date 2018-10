Test Match - All Blacks : la surprise Dalton Papali'i (Nouvelle-Zélande)

Il remplace numériquement Sam Cane qui s'est fracturé une vertèbre lors de la victoire en Afrique du sud (32-30) le 6 octobre. Le jeune flanker a fait ses débuts cette année en Super Rugby avec Auckland et a réalisé une bonne saison en finissant notamment meilleur plaqueur du championnat. "Il a joué un rugby exceptionnel cette année et il mérite sa chance", a déclaré le sélectionneur Steve Hansen. Le talonneur Dane Coles, le 2e ligne Brodie Retallick, le 3e ligne Liam Squire et le pilier Joe Moody font leur retour dans le groupe. La Nouvelle-Zélande doit affronter l'Australie le 27 octobre à Yokohama (Japon) puis l'Angleterre à Twickenham le 10 novembre, l'Irlande à Dublin le 17 novembre et enfin l'Italie à Rome le 24 novembre.

Hansen a également nommé un groupe de 19 joueurs, dont sept sans la moindre sélection, en vue du match contre le Japon, pays hôte du Mondial-2019, programmé le 3 novembre à Tokyo. "Le fait d'avoir un groupe supplémentaire au Japon va nous permettre d'envoyer tôt le gros de notre équipe principale à Londres pour qu'elle s'acclimate", a expliqué le sélectionneur. "Nous profiterons aussi de cette étape japonaise de notre tournée pour tester des petites choses en vue de la Coupe du monde l'an prochain. Nous logerons par exemple dans les mêmes hôtels et utiliserons les mêmes terrains d'entraînement", a ajouté Hansen.

Coupe du Monde U20 - Dalton Papalii (à gauche) et ses coéquipiers (Nouvelle-Zélande) champions du monde en 2017Icon Sport

Le groupe de la Nouvelle-Zélande pour la tournée :

Ben Smith, Waisake Naholo, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Sonny Bill Williams, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue, Ryan Crotty, Richie Mo'unga, Damian McKenzie, Beauden Barrett, Te Toiroa Tahuriorangi, Aaron Smith, TJ Perenara ; Matt Todd, Liam Squire, Ardie Savea, Kieran Read (cap.), Dalton Papali'i, Vaea Fifita, Sam Whitelock, Patrick Tuipulotu, Brodie Retallick, Scott Barett, Ofa Tuungafasi, Karl Tu'inukuafe, Joe Moody, Nepo Laulala, Owen Franks, Codie Taylor, Nathan Harris, Dane Coles.

Le groupe additionnel pour le test contre le Japon :

Nehe Milner-Skudder, David Havili, George Bridge, Matt Proctor, Ngani Laumape, Brett Cameron, Bryn Hall, Mitchell Drummond ; Luke Whitelock, Dillon Hunt, Gareth Evans, Jackson Hemopo, Luke Romano, Angus Ta'avao, Tim Perry, Reuben O'Neill, Tyrel Lomax, Liam Coltman, Asafo Aumua.