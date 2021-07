39' : Petit coup de pied dans la boîte de Conor Murray. En-avant britannique et mêlée pour l'Afrique du Sud.

36' : Le demi de mêlée échappe finalement au carton, tandis que Dan Biggar redonne l'avantage aux siens sur pénalité. 6-9

36' : Rien de clair pour Monsieur O'Keeffe, en revanche, l'arbitre veut vérifier un plaquage litigieux de Faf de Klerk.

36' : Oh la séquence des Lions britanniques et irlandais, avec Henshaw qui finit dans l'en-but ! Arbitrage vidéo, afin de décider d'un possible essai de l'Irlandais...

34' : Le choix n'est pas payant : Mostert et Etzebeth chipent la gonfle mais concèdent une mêlée sur les 5 mètres.

33' : Touche jouée rapidement par les Lions, qui ne peuvent pas mettre leur jeu en place : Mapimpi est sanctionné. Les 3 points étaient dans les cordes de Biggar, qui tape en touche.

32' : Handre Pollard a une nouvelle occasion d'égaliser, des 40 mètres en coin. L'ouvreur ne tremble pas ! 6-6

29' : Les Lions récupèrent la balle et écartent sur l'aile droite. Cependant, une petite imprécision dans un regroupement offre à Faf de Klerk une introduction en mêlée .

28' : Hogg tente le petit par-dessus en bord de touche mais la balle file hors des limites du terrain.

26' : L'Afrique du Sud contient bien le maul des Lions, qui s'en remettent au pied de Murray. Arrêt de volée signé Handre Pollard. Ce dernier dégage et donne de l'air à son équipe.

25' Et l'ailier du Stade toulousain écope à son tour d'un carton jaune ! Les deux équipes sont à 14.

25' : Murray est à la réception d'un coup de pied adverse mais Kolbe le fait chuter en le déséquilibrant. Petite échauffourée ensuite, et appel à la vidéo donc.

24' : Ballon perdu par les Boks et récupéré par Cowan-Dickie dans ses 22 mètres. Les Lions se dégagent.

23' : Oh, le vilain geste de Duhan van der Merwe... L'ailier des Lions est coupable d'un croche-patte sur son vis-à-vis, Cheslin Kolbe. Avec l'aide la vidéo, l'arbitre néo-zélandais lui adresse un carton jaune.

23' : Décidément, les locaux ont du mal à se montrer dangereux lorsqu'ils jouent sur les ailes... Heureusement, ils obtiennent une pénalité.

22' : Vunipola se met à la faute en mêlée. Les Boks reviennent dans le camp des Lions.

22' : Coup dur pour les Springboks, avec la sortie de du Toit, remplacé par Kwagga Smith !

21' : En-avant des Britanniques et Irlandais près des 22 mètres sud-africains. Mêlée à venir pour les coéquipiers de Faf de Klerk

19' : Cette fois, c'est une position de hors-jeu qui est sifflée contre les visiteurs. Pollard a l'occasion d'égaliser avec trois nouveaux points... Mais ça passe à gauche des perches ! Toujours 6 à 3 pour les Lions.

17' : Dan Biggar passe un deuxième coup de pied et permet à son équipe de mener au score ! 3-6

17' : Vilain choc tête contre tête entre Cheslin Kolbe et Tom Curry !

16' : Les partenaires de Conor Murray mettent petit à petit la main sur le ballon...

15' : Et encore une pénalité ! Déjà quatre fautes sud-africaines sanctionnées !

14' : Touche à venir pour les Lions.

13' : Ces derniers se heurtent à la solide défense rouge et concèdent même une pénalité !

11' : Les Boks récupèrent la gonfle sur le renvoi !

10' : Les hommes de Jacques Nienaber se mettent encore à la faute. Dan Biggar égalise sur pénalité. 3-3

8' : Oh la grosse quille tapée par l'ouvreur des Lions ! Willie Le Roux est sous pression à la réception et concède un en-avant à quelques mètres de sa ligne.

6' : Biggar s'impose dans les airs. Et pénalité en faveur des Lions, qui vont avoir une bonne touche dans le camp sud-africain.

5' : Face aux poteaux, Pollard ouvre le score. 3-0

4' : Pieter-Steph du Toit semble touché. Il grimace, mais se relève.

4' : Phase de possession pour les champions du monde dans les 22 mètres. Les Lions résistent, mais pénalité !

3' : Les esprits s'échauffent déjà, notamment entre Etzebeth et AW Jones... L'arbitre rappelle tout le monde à l'ordre.

2' : Le lancer sud-africain, à environ dix mètres de l'en-but adverse, trouve Etzebeth. Ballon porté et mêlée sifflée en faveur des locaux par Monsieur O'Keeffe.

2' : Première pénalité en faveur des Boks, à hauteur de la ligne médiane. Pollard va en touche

1' : C'EST PARTI !

Avant match : Le coup d'envoi va être donné par le joueur du MHR Handre Pollard.

Avant-match : L'hymne sud-africain retentit au Cap !

Avant-match : C'est au tour des partenaires de Siya Kolisi d'entrer dans l'arène.

Avant-match : Les Lions pénètrent sur la pelouse. La tension monte !

Avant-match : L'article à lire pour tout savoir des enjeux de la rencontre.

Avant-match : L'Anglais Maro Itoje s'était montré à son avantage la semaine passée. Va-t-il récidiver ?

Avant-match : Cette fois, les Boks devront être consistants de bout en bout.

Avant-match : Voici la composition des Lions britanniques et irlandais.

Avant-match : Voici la composition des Sud-Africains.

Avant-match : Le coup d'envoi de ce deuxième match de la série de tests sera donné à 18 heures, au Cape Town Stadium. La rencontre sera arbitrée par le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe.