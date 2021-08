Le trio des Rebels a été réprimandé pour une entorse au règlement survenue à la fin d'un repas d'équipe. Ils ont été trouvé buvant de l'alcool dans leur chambre d'hôtel et ont brisé les limites du couvre-feu instauré par le staff. "Nous avons construits une culture du travail pour tout le monde en étant responsables de ces actions. Ces trois joueurs savaient à quoi s'attendre et ils en ont payé le prix fort" a déclaré le sélectionneur des Wallabies sur le site internet de la fédération. Les Australiens défieront les All Blacks samedi à 09h05 pour le premier match de la Bledisloe Cup.