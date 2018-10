International - Parisse, blessé mais convoqué dans la liste élargie pour la tournée d'automne

Deux nouvelles têtes découvriront la Nazionale lors du camp d'entraînement à Vérone du 21 au 24 octobre: les troisième-lignes Johan Meyer, d'origine sud-africaine, et Jimmy Tuivaiti, né en Nouvelle-Zélande, qui évoluent tous deux aux Zebres. "Nous avons opté pour une liste plus large, au vu des défis qui nous attendent cet automne et de la Coupe du monde, qui est dans moins d'un an. Nous espérons que la majorité des joueurs auront la chance de s'exprimer sur le terrain", a expliqué O'Shea, à la tête de l'Italie depuis 2016. Le troisième ligne du Stade français aux 132 sélections, Sergio Parisse a ainsi été appelé, même s'il a raté un mois de compétition en raison d'une blessure à un mollet début septembre. Son club espère son retour samedi en Challenge européen.

Un second joueur de Top 14 apparaît dans la liste: le talonneur de Toulouse Leonardo Ghiraldini. L'Italie doit affronter l'Irlande le 3 novembre à Chicago, avant de recevoir la Géorgie à Florence le 10, l'Australie à Padoue le 17 puis la Nouvelle-Zélande le 24 à Rome.

La liste de l'Italie:

Avants: Simone Ferrari (Benetton), Andrea Lovotti(Zebre), Tiziano Pasquali (Benetton), Nicola Quaglia (Benetton), Cherif Traore (Benetton), Giosue Zilocchi (Zebre), Luca Bigi (Benetton), Oliviero Fabiani (Zebre), Leonardo Ghiraldini (Toulouse/FRA), George Biagi (Zebre), Dean Budd (Benetton), Marco Fuser (Benetton), Marco Lazzaroni (Benetton), Federico Ruzza (Benetton), Alessandro Zanni (Benetton), Renato Giammarioli (Zebre), Johan Meyer (Zebre), Sebastian Negri (Benetton), Sergio Parisse (Stade Français/FRA), Jake Polledri (Gloucester/ENG), Abraham Jurgens Steyn (Benetton), Jimmy Tuivaiti (Zebre)

Arrières: Guglielmo Palazzani (Zebre), Tito Tebaldi (Benetton), Marcello Violin (Zebre), Tommaso Allan (Benetton), Carlo Canna (Zebre), Ian McKinley (Benetton), Giulio Bisegni (Zebre), Michele Campagnaro (Exeter/ENG), Tommaso Castello (Zebre), Luca Morisi (Benetton); Mattia Bellini (Zebre), Tommaso Benvenuti (Benetton), Jayden Hayward (Benetton), Edoardo Padovani (Zebre), Luca Sperandio (Benetton)