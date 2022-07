Le capitaine irlandais a loupé son premier coup de pied sur la pelouse de Wellington, mais pas le deuxième. Grâce à une transformation en coin, il est rentré encore un peu plus dans la légende. À l'issue de ce troisième test match face auw All Blacks; le joueur de Leinster pourrait dépasser Diego Dominguez et s'installer sur la sixième place d'un classement prestigieux : celui des meilleurs réalisateurs internationaux.