Déjà en ce début de semaine, nous partagions avec vous les inquiétudes sud-africaines en ce qui concerne les tirs au but. Sans buteur expérimenté, les Boks s'en remettent actuellement à Cheslin Kolbe face aux perches, malgré le fait que l'arrière ou ailier n'est pas réellement un botteur de formation. Cette difficulté concernant le buteur, elle est due à un problème encore plus profond : celui de l'ouvreur. En cette tournée de novembre, Jacques Nienaber manque cruellement d'un vrai numéro 10 et doit se débrouiller avec ce qu'il a.

De nombreux absents

C'est donc, depuis la rencontre en Irlande, Damian Willemse qui s'est emparé du rôle, malgré le fait que ce dernier n'a évolué que deux fois au poste avec l'Afrique du Sud avant cette tournée. Beaucoup plus habitué à jouer à l'arrière sous le maillot de la nation arc-en-ciel, le joueur des Stormers a quand même évolué à l'ouverture avec la franchise du Cap lors de son début de carrière. Mais sa dernière feuille de match avec le numéro 10 en club remonte à novembre 2019... Il y a trois ans déjà. Sa contre-performance en Irlande, que ce soit au pied ou dans l'animation, pose question. Willemse est-il l'homme de la situation ?

Celui qui alterne les feuilles de match au centre et à l'arrière avec les Stormers a, en réalité, glissé à l'ouverture à cause d'une multitude de mauvaises nouvelles côté sud-africain. Handre Pollard, qui semble être l'ouvreur numéro 1 en temps normal, s'est une nouvelle fois blessé au genou, lors de sa première apparition en Premiership avec les Leicester Tigers. Elton Jantjies, qui officiait en doublure de Pollard, a lui connu quelques déboires extra-sportifs ces derniers mois. Il avait été évincé de la sélection en septembre dernier pour des suspicions de relation adultères.

De Klerk et Le Roux pour les jeux au pied

La question François Steyn s'est alors posée. Malgré ses 35 ans, le joueur des Cheetahs est capable de couvrir les postes de centre, d'arrière et donc d'ouvreur. Mais il y a trois semaines, Steyn s'est blessé au genou et a dû déclarer forfait pour la tournée. Tout en sachant que Johan Gossen évoluera cette semaine avec l'équipe d'Afrique du Sud A contre le Munster, c'est alors Manie Libbok qui prend place sur le banc contre les Bleus. Titulaire habituel à l'ouverture chez les Stormers, la franchise de Damian Willemse, il aura la mission de suppléer son partenaire de club en cours de rencontre.

International - Manie Libbok (Afrique du Sud) sera sur le banc face aux BleusIcon Sport

En plus, il serait probable et logique que Libbok prenne la responsabilité des tirs au but lors de son entrée en jeu. En attendant le que numéro 22 fasse son entrée sur la pelouse du Vélodrome, Faf De Klerk et Willie Le Roux, tous deux de retour pour affronter les Bleus, devraient s'occuper des jeux au pied de dégagement lors des sorties de camp, ainsi que de l'occupation. Damian Willemse, quant à lui, devra se rattraper de sa performance contre l'Irlande, sans quoi il pourrait encore y avoir du changement en 10 face à l'Italie...