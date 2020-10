La blessure aux ischio-jambiers de Semi Radradra contractée en finale de Challenge Cup contre Toulon et une bien mauvaise nouvelle pour Vern Cotter, le sélectionneur des Fidji. Et pour cause les Flying Fijians sont privés là de leur arme principale, de l'un des tout-meilleurs joueurs du monde à son poste.

Le centre de Bristol manquera donc la rencontre face au XV de France prévue le 15 novembre à Vannes. Pour rappel, dans cette Autumn Nations Cup, les Fidji sont dans la poule des Bleus de l'Italie et de l'Ecosse.