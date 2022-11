Avant d'aborder la prestation de l'ailier clermontois, Dave Rennie est revenu sur la défaite des siens : "C'était plutôt silencieux dans le vestiaire. Nous sommes tous déçus. (...) C'était une chance de venir ici à Paris et d'affronter une équipe française qui est impressionnante depuis un an et demi. Je suis fier des efforts que nous avons produits. Nous avons très bien défendu, mais nous avons perdu quelques touches. On a gagné de peu la semaine dernière (face à l'Écosse, victoire 16-15), cette fois nous avons échoué." Ensuite, le technicien a adressé un mot à Damian Penaud assurant : "C'est un des meilleurs ailiers au monde", voilà qui est dit !