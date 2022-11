Le sol a tremblé à Florence. Jusqu'à la dernière seconde, l'Italie a prié pour ne pas voir l'un de ses plus grands exploits partir en fumée. Dans le temps additionnel, alors que la Squadra Azzurra menait de six points (28-22), Cadeyrn Neville perçait le dernier rempart italien pour marquer le dernier essai de la partie et ramener les Wallabies à une longueur. Mais sur la transformation à vingt-cinq mètres excentrée sur la gauche, Ben Donaldson a craqué et a vu sa transformation passée à droite des perches. Une décpetion irréelle pour l'Australie et une joie incommensurable pour les Transalpins, qui jusqu'au bout, auront été suspendus aux échecs de leurs buteurs... et à la classe d'Ange Capuozzo.

L'arrière toulousain a une nouvelle fois émerveillé le pays de Dante. Après son action diabolique lors du succès italien au pays de Galles en mars dernier, Ange Capuozzo a remis le couvert face aux Australiens. À la 25ème minute, alors que l'Italie menait 10-3 grâce à un essai de Pierre Bruno, la ligne de trois-quarts transalpine s'est parfaitement accordée pour décaler l'ancien grenoblois sur l'aile avant que ce dernier ne feinte la passe devant Tom Wright. L'Australie s'est faite emportée, pendant que Capuozzo plongeait. Quarante minutes plus tard, les Azzurri reproduisaient la même action dans les vingt-deux mètres australiens, et grâce à un jeu de passes digne de mouvements treizistes, envoyaient à nouveau le Toulousain à dame.

Quatorze points laissés au pied

Mais l'écart n'était à cet instant que de dix points (25-15). La faute à la botte tremblante de Tomaso Allan, qui avait remplacé à la hâte Paolo Garbisi quelques heures avant le coup d'envoi. Mais l'ouvreur des Harlequins a manqué quatre de ses huit tentatives avant de sortir sur blessure. Edoardo Padovani, son remplaçant, a lui aussi failli coûter la victoire à son équipe à cause d'une pénalité totalement dévissée à quarante mètres en face des perches. Heureusement pour l'arrière italien et ses coéquipiers, sa deuxième pénalité a fait mouche et a finalement permis aux Azzurri de signer la première victoire de leur histoire contre les Wallabies. Au total, l'Italie a manqué cinq coups de pieds en dix tentatives, soit un total de quatorze points. Un déficit encore trop "maigre" pour permettre à l'Australie de l'emporter.

L'Australie K.O

Tout est allé si vite pour Dave Rennie et ses hommes. En une semaine, les Australiens sont passés tout proches d'un exploit contre l'équipe de France à une défaite cinglante en Italie. Cinglante non par le score, mais par la manière, où les Wallabies ont davantage été en réaction qu'en action. Malgré quatre essais inscrits (Wright, McReight, Robertson, Neville), les Wallabies ont été constamment menés et n'ont jamais imposé leur rythme. À l'inverse de la défaite "encourageante" subie contre la France, ce revers historique pourrait avoir de sérieuses conséquences pour Dave Rennie et son staff.

