Il soufflait dans le Suncorp Stadium de Brisbane comme un air de Twickenham. Comme en finale de la Coupe d'automne des Nations face à l'Angleterre en décembre, les Bleus se sont inclinés à la toute dernière seconde du match, sans avoir pour autant démérité. Devant tout au long de la partie, cette équipe de France a payé cher son inexpérience dans les derniers instants. Héroïques jusqu'alors, Melvyn Jaminet et les siens ont cédé sous la pression et ont commis une erreur incroyable, qui les prive du succès.

Une hésitation pour un regret immense

79ème minute. Le XV de France fait toujours la course en tête, mais a vu les Wallabies revenir sur ses talons quelques instants plus tôt. Le score est de 21-20 et la pression est immense. Anthony Étrillard obtient un lancer sur ses quarante mètres et a la possibilité d'envoyer les siens au paradis en cas de ballon assuré. Tant bien que mal, Cretin parvient à dévier le cuir vers son camp, où se trouve Teddy Iribaren. Le demi de mêlée du Racing 92 ramasse la balle, sous la pression du pilier remplaçant Taniela Tupou.

La sirène a sonné, il ne reste plus aux Bleus qu'à expédier le ballon en dehors du terrain pour ramener un succès d'Australie, 31 ans après. Mais Iribaren décide de donner la précieuse munition à Melvyn Jaminet, sur le reculoir. En panique, l'arrière qui fêtait sa première sélection se précipite et veut passer à Damian Penaud. Mais la passe n'est pas assurée et Tate McDermott en profite pour récupérer le ballon, sur les quinze mètres tricolores.

La suite, elle était inévitable. L'Australie, plus fringante physiquement en fin de match, pilonne la ligne des Bleus et obtient un, puis deux avantages pour pénalité. Incapables de franchir la ligne, les Wallabies tentent un drop par Lolesio : contré. Retour à l'avantage, et c'est cette fois une pénalité à 10m des perches françaises qui est offerte à l'ouvreur des Brumbies. Ce dernier ne se fait pas prier pour la convertir, le Bleus perdent sur le fil, à l'ultime seconde. Une fin cruelle dont il faudra tirer les leçons, avant les deux prochaines rencontres les 13 et 17 juillet prochains. En tout cas, ce scénario rappelle fortement la très frustrante défaite automnale, pour un groupe aussi inexpérimenté.

Par Yanis GUILLOU