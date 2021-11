Jaminet va-t-il être reconduit après une prestation moyenne face à la Géorgie ?

Le jeu au pied de Melvyn Jaminet et sa précision dans les tirs au but vont-ils lui permettre de sauver sa place dans le XV de départ au détriment de Thomas Ramos ou Brice Dulin, qui pourrait s’avérer précieux dans les airs ? Moins en vue en ce mois de novembre qu’en juillet en Australie, Jaminet reste diablement efficace dans son jeu au pied. Seulement, ses gourmandises face à la Géorgie doivent entraîner quelques interrogations au sein du staff sur une sixième titularisation de suite.

Mauvaka pour remplacer Marchand mais qui en finisseur ?

Marchand touché aux côtes, forfait depuis dimanche soir, on peut penser que si jamais son coéquipier en club Peato Mauvaka est choisi pour le suppléer, le Castrais Gaëtan Barlot part avec un peu d’avance sur le Rochelais Pierre Bougarit pour une place sur le banc. Toutefois, Mauvaka plaît énormément au sélectionneur Fabien Galthié dans son rôle de "finisseur" percutant et on le voit mal lancer véritablement dans le grand bain le Castrais face aux Blacks au Stade de France.

Woki positionné à nouveau en troisième ligne pour suppléer Macalou ?

Sekou Macalou blessé au pied ne devrait pas postuler pour le troisième test. Cela ouvre le champ des possibles en troisième ligne. On peut penser que Cameron Woki va redescendre en troisième pour être associé avec deux de ses trois prétendants : dans l’ordre alphabétique Gregory Alldritt, François Cros et Anthony Jelonch. En fonction de l’option stratégique choisie par Fabien Galthié Alldritt et Jelonch batailleront pour le poste de huit et Cros ou Jelonch pour le deuxième strapontin à l’aile de la troisième ligne.

XV de France - Cameron WokiIcon Sport

Le duo Jalibert – Ntamack aura-t-il le droit à une troisième chance ?

Peu convaincant et manquant franchement de liant et de complicité face à l’Argentine, les deux ouvreurs associés, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ont été beaucoup plus performants dimanche face aux Géorgiens. Et si l’on décode le discours du staff des Bleus, ils doivent être associés au moins jusqu’au bout de cette séquence automnale. On peut donc penser que le XV de France jouera avec un demi d’ouverture plus un cinq-huitième face aux All Blacks. Gaël Fickou devrait conserver son poste de second centre et Jonathan Danty prendre place sur le banc.

Qui pour le poste de pilier droit ?

L’indéboulonnable Mohamed Haouas a été préservé face à la Géorgie. Même pas inscrit sur la feuille de match, il pourrait retrouver sa tunique floquée du numéro trois. Derrière, Demba Bamba, auteur de deux entrées percutantes, semble avoir une longueur d’avance sur Uini Atonio mais ce dernier l’avait coiffé sur le fil et à l’abri des regards lors du dernier match.