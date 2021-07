Vous allez enchaîner un troisième match en dix jours, en tant que titulaire. Comment vous sentez-vous physiquement?

Cela ne m'était jamais arrivé de jouer trois matches en dix jours mais on est habitué à s'entraîner dur toute la semaine. On se sent bien. On est préparé à ça maintenant depuis un mois... Avec un groupe de 41 joueurs, c'était plus facile pour s'entraîner dur. Tout le monde est prêt à livrer un gros combat. La fatigue sur un dernier match comme ça, sur une finale où on peut gagner une tournée, on ne va pas la ressentir je pense. Après, c'est les vacances et on aura un mois pour récupérer. Franchement on a tous de l'énergie encore et l'envie de se donner à fond pour aller chercher cette victoire et gagner cette tournée ici en Australie.

Vous disiez que gagner un match en Australie, ce serait merveilleux. Que représenterait pour vous, les joueurs, une deuxième victoire?

Ce groupe a faim de victoires. Donc, après celle lors du deuxième test, tout le monde avait la tête à ce match de samedi et (le sentiment) que l'on pouvait réaliser quelque chose de vraiment historique. Gagner une tournée, ce n'est pas arrivé depuis très longtemps dans l'hémisphère Sud. Le groupe n'a qu'une envie, c'est gagner ce match. On sera tous prêts à livrer une grosse partie ce week-end, surtout après ce que l'on a vu sur les réseaux sociaux : le soutien du public, toutes les familles qui nous suivent, cela nous a fait vraiment chaud au coeur. Cela nous donne encore plus faim de rééditer l'exploit samedi.

C'est la première fois que vous êtes capitaine, sur une tournée avec l'équipe de France. On a l'impression que vous avez endossé le rôle assez facilement…

Oui. Les coaches ne m'ont pas mis de pression sur ça et m'ont dit de rester comme j'étais. Cela s'est super bien passé. J'ai été vraiment appuyé par des joueurs comme "Titou" (Jean-Baptiste Couilloud), "Carbo" (Louis Carbonel), "Jo" Danty, les anciens comme "Tao" (Romain Taofifenua), Damian Penaud, Teddy Thomas... C'est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça dans l'équipe. Arthur Vincent a été très bon dans son rôle. Franchement, cela a été assez facile et je suis très heureux d'avoir été le capitaine durant cette tournée.