Initialement, la stratégie des Bleus était claire, annoncée et calquée sur ce que promettait de faire les Australiens : avec trois matchs en dix jours, le second test-match (mardi 13 juillet) serait celui des "équipes 2 " de cette tournée. Les test-matchs 1 et 3 (7 juillet et 17 juillet) mettraient quant à eux les meilleures équipes présentes en Australie. Et puis ? Mercredi, en conférence de presse au terme de la première rencontre, le sélectionneur français Fabien Galthié ne semblait plus très sûr de concrétiser cette stratégie. Dans une moue dubitative, il confiait : "Honnêtement je ne sais pas. On va prendre le temps de digérer et voir l’état physique des troupes et on va tâcher de prendre les décisions rapidement. On va voir comment ils vont évacuer des émotions désagréables pour être compétitifs."

Ces "décisions" pourraient effectivement acter un changement de stratégie. Pour ce deuxième test-match, mardi à Melbourne, le XV de France pourrait présenter une équipe proche de celle qui a disputé la première rencontre.

Vers une ligne de trois-quart inchangée

Après avoir hésité sur plusieurs postes de la ligne de trois-quarts, c'est finalement une ligne d'attaque identique à celle du match de Brisbane qui pourrait débuter. Confiance en le milieu de terrain Danty-Vincent, qui avait donné tant de satisfactions. Comme pour l'ailier Gabin Villière. Deuxième chance pour la charnière Couilloud-Carbonel, moins à son avantage. Penaud et Jaminet, auteurs quant à eux de prestations mitigées, devraient également repartir pour un tour.

C'est donc devant que devraient se situer les changements. En première ligne, Bamba pourrait débuter le match sur le banc et laisser sa place de titulaire au Castrais Wilfrid Hounkpatin, qui fêterait à 30 ans sa première sélection, après avoir longtemps tourné autour. Il accompagnerait Gros et Barlot, déjà titulaire en première ligne à Brisbane.

La deuxième serait intégralement modifiée : exit Geraci et Taofifenua. Baptiste Pesenti pourrait débuter la rencontre aux côtés de la surprise du chef : Pierre-Henri Azagoh, champion du monde des moins de 20 ans (2018) mais qui ne dispose que de peu de temps de jeu au Stade français (10 feuilles de match, 5 titularisations cette saison).

En troisième ligne, enfin, Cameron Woki serait préféré au Lyonnais Dylan Cretin. Le capitaine Anthony Jelonch, ménagé ces derniers jours en raison d'une douleur à un mollet, devrait quant à lui bel et bien tenir sa place.

La composition probable

Le XV de départ : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Vincent, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Carbonel, 9. Couilloud ; 7. Jelonch (cap.), 8. Macalou, 6. Woki ; 5. Pesenti, 4. Azagoh ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Etrillard, 17. Walcker, 18. Bamba, 19. Cazeaux, 20. Diallo ou Cretin, 21. Le Bail ou Iribaren, 22. Raka, 23. Bouthier