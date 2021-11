Quel bilan tirez-vous de la victoire contre l'Argentine (29-20) ?

Ce qu'on va retenir c'est surtout la victoire et le fait qu'on avance week-end après week-end, notamment sur des secteurs de jeu que la Géorgie aime bien aussi tels que la combativité, la conquête et les rucks. On continue à travailler là-dessus, à être exigeant envers nous-mêmes. Il faut élever le curseur.

Comment avez-vous vécu le fait d'être relégué sur le banc ?

J'étais remplaçant car il y avait de très bons troisième ligne dans le groupe. La concurrence est très saine, c'est quelque chose qui me fait du bien. Pendant des années, on s'est plaint que des joueurs étaient installés et qu'ils n'étaient pas les joueurs en forme. Là on sent qu'il y a cette émulation et que ce sont les joueurs en forme qui jouent. J'adore ça, ça ne peut me faire que du bien.

Après avoir été un cadre du groupe, ne prend-on pas un coup derrière la tête d'être remplaçant ?

Non, quand on voit les trois très bons joueurs qui jouent. Ça met une motivation en plus. Aux séances d'entraînement, on va plus loin, on se surpasse. C'est vraiment la définition de la concurrence. Honnêtement je le prends très bien. Comme je suis un très grand compétiteur, j'adore les challenges.

Le rôle des remplaçants est-il supérieur en équipe de France, quand on sait notamment que le sélectionneur Fabien Galthié les appelle les "finisseurs" ?

C'est vrai que Fabien dès le début de son mandat y a accordé une grande importance. Il a change de terme. Les joueurs qui rentrent en cours de match ont un rôle très important voire capital. Donc c'était intéressant mais surtout une mission très compliquée. Comme tout finisseur qui rentre, le but est d'amener de l'impact. J'ai essayé de le faire un maximum et de ne pas faire de faute idiote. Bon j'en ai fait une (il sourit).

Votre performance contre les Pumas dans le jeu au sol était-elle une alerte pour vous ?

Bien sûr ! On sait que l'Argentine est une des meilleures nations dans les zones de ruck. Les Argentins sont très dangereux et difficiles à jouer. Mais peut-être que techniquement on n'a pas fait les choses exactement comme on voulait les faire. Même si on ne retrouve jamais deux rucks identiques, on peut mieux faire et ça nous met une piqûre de rappel.