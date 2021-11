15 en avants pour la Nouvelle-Zélande, 4 touches volées pour les Bleus : les statistiques de la tournée d'automne

Matchs joués : France (2) / Nouvelle-Zélande (3)

Points inscrits : France (70) / Nouvelle-Zélande (130)

En-avant : France (8) / Nouvelle-Zélande (15)

Passes après contact : France (19) / Nouvelle-Zélande (35)

Pénalités concédées : France (20) / Nouvelle-Zélande (36)

Turnovers gagnés : France (11) / Nouvelle-Zélande (15)

Touches volées : France (4) / Nouvelle-Zélande (3)

Pourcentage de plaquages : France (89,7 - 200 réussis pour 23 manqués) / Nouvelle-Zélande : 92,9% (457 réussis pour 43 manqués)

4 : Sans Marchand, qui pour « gratter » ?

Si plusieurs joueurs du XV de France peuvent s’illustrer dans l’exercice du grattage, le plus efficace reste sans nul doute le talonneur toulousain Julien Marchand. En 91 minutes sur les pelouses cet automne, il a ainsi été récompensé à quatre reprises dans cet exercice. Un poison qui manquera aux Bleus, ce samedi et que Alldritt, Cros, Mauvaka ou Baille auront pour mission de compenser.

International - Will Jordan, le sérial marqueur des All BlacksIcon Sport

7 : Will Jordan et Rieko Ioane, la double menace

Replacé aux centres depuis une saison, Rieko Ioane a retrouvé au passage une place de titulaire régulier chez les All Blacks, après deux années en retrait. Il a changé de poste mais n’a rien perdu de son super-pouvoir : en deux rencontres cet automne, face au pays de Galles puis l’Irlande, il a déjà battu 7 défenseurs. Un seul joueur fait aussi bien : Will Jordan (23 ans) qui l’a justement remplacé à l’aile et également éblouissant dans les duels lors de ces mêmes rencontres. Pour les Bleus, la menace viendra aussi d’eux. À surveiller et, mieux encore, à sevrer.

84,6% : Jaminet assure aux tirs au but

Intronisé buteur en chef du XV de France cet automne, après une expérience concluante cet été en Australie et malgré les retours de Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, le Perpignanais Melvyn Jaminet satisfait pour l’instant à la mission. Il affiche très correct 11 sur 13 dans l’exercice (84,6 % de réussite), malgré des coups de pied parfois tentés dans des positions délicates. Sur l’ensemble de l’année 2021, il présente en Bleu le joli bilan de 26 sur 29 (89,7 %). Ce samedi face aux All Blacks, il devrait en toute logique conserver cette responsabilité. Où sa réussite sera essentielle aux Bleus pour espérer renverser la montagne all black.