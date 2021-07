Le sélectionneur Dave Rennie opère ainsi une légère revue d'effectif, visant à reposer certains joueurs en vue du prochain Four Nations et de la Bledisloe Cup. On notera par exemple la titularisation de Tate McDermott à la mêlée ou encore celle d'Allan Alaalatoa au poste de pilier droit, en lieu et place du surpuissant Taniela Tupou. L'ancien Palois Matt Philip est de son côté remplacé par Darcy Swain.

Le XV de départ de l'Australie : 15. Tom Banks (13 Tests) ; 14. Filipo Daugunu (5 Tests), 13. Len Ikitau (1 Test), 12. Hunter Paisami (8 Tests), 11. Marika Koroibete (36 Tests) ; 10. Noah Lolesio (4 Tests), 9. Tate McDermott (4 Tests) ; 7. Michael Hooper (cap.) (107 Tests), 8. Isi Naisarani (10 Tests), 6. Lachlan Swinton (1 Test) ; 5. Lukhan Salakaia-Loto (27 Tests), 4. Darcy Swain (2 Tests) ; 3. Allan Alaalatoa (45 Tests), 2. Brandon Paenga-Amosa (11 Tests), 1. James Slipper (102 Tests).

Remplaçants : 16. Jordan Uelese (12 Tests), 17. Angus Bell (5 Tests), 18. Taniela Tupou (27 Tests), 19. Matt Philip (11 Tests), 20. Rob Valetini (6 Tests), 21. Jake Gordon (7 Tests), 22. Matt To’omua (56 Tests), 23. Reece Hodge (45 Tests).