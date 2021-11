Depuis son arrivée à la tête du XV de France, Fabien Galthié a instauré un nouveau terme dans le vocabulaire de la sélection : "les finisseurs". Ces joueurs débutant le match sur le banc, mais qui doivent amener un vrai plus en fin de partie. En somme, des éléments qui ne se trouvent pas sur le banc par dépits, mais par choix. Contre l'Argentine ce samedi, à l'occasion du premier des trois matchs de la tournée de novembre, Sekou Macalou (26 ans) sera l'un d'entre eux. Le troisième ligne du Stade français est, on le sait, un homme capable de changer en match par ses grosses capacités physiques et son sens du jeu. Tellement complet, qu'il en est même polyvalent.

Malgré son profil physique (1m93, 90kg), Macalou est un joueur doté d'une grande vitesse de sprint, qu'il associe avec une belle aisance balle en main. Ces talents lui valent d'être l'homme fort du Stade français depuis plusieurs mois maintenant et lui ont permis d'accrocher le maillot bleu six fois déjà. "C’est surement un des meilleurs troisième-ligne de France. Il apporte toutes ses qualités aussi bien en défense qu’en attaque avec sa faculté à traverser le terrain. Il vaut mieux l’avoir avec nous que contre nous", rapportait Jonathan Danty à Rugbyrama en 2019.

Le "6-2", c'est lui

Auteur de neuf essais en Top 14 la saison dernière, Macalou est aussi un finisseur, qui aime se trouver en bout de ligne pour conclure des actions d'envergure. C'est ce qui fait aussi de lui un joueur polyvalent. "Sekou a la possibilité de couvrir le poste de troisième ligne et d'ailier", confirmait Fabien Galthié lors de l'annonce de la composition d'équipe, jeudi. Le natif de Sarcelles, formé à Massy, est donc le joker de cette équipe de France. Un homme polyvalent pouvant amener des choses différentes sur le terrain en fonction de la physionomie de match et de la volonté tactique.

Sekou Macalou a marqué neuf essais avec le Stade français la saison dernièreIcon Sport

Sa présence sur le banc est donc même logique. À lui tout seul, il justifie le "6-2" sur le banc français (six avants pour deux trois-quarts). Troisième ligne de formation et de métier, Macalou a pourtant déjà évolué à l'aile plusieurs fois en cours de match avec le Stade français. Il a même débuté une rencontre avec le numéro 14 floqué dans le dos, contre Castres en 2016-17, lors de la 21e journée. Alors une entrée à l'aile pour Macalou face aux Pumas avec les Bleus, qu'elle soit forcée par une blessure ou non, est plus que possible.