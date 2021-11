Retallick, 30 ans, a été remplacé au bout d'une heure samedi à Cardiff lors de la large victoire de la Nouvelle-Zélande face au pays de Galles (54-16).

"Brodie ne jouera pas ce week-end mais (son état) s'améliore rapidement", a déclaré Plumtree lors d'une conférence de presse.

Trois joueurs devraient en revanche effectuer leur retour avec les All Blacks samedi au stade Olympique: les troisième ligne Shannon Frizell et Sam Cane et le talonneur Dan Cole.