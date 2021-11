"Nos joueurs ont fourni de gros efforts. On s’est créé plusieurs opportunités. J’en ai trois en tête où malheureusement nous n’avons pas marqué. Malheureusement, contre une équipe comme la France, ça se paie cash à la fin de la rencontre. Surtout, nous n’avons pas toujours respecté la stratégie que nous avions planifiée durant toute la semaine. Nous avons trop joué dans notre camp, or l’équipe de France compte dans ses rangs plusieurs joueurs très bons sur les phases de « contest ». D’ailleurs, nous n’avons jamais autant perdu de ballon dans les rucks que durant ce match. Notre plan, c’était vraiment de gêner les Français dans les zones de ruck, principalement pour que ces trois joueurs de classe mondiale que sont Dupont, Jalibert et Ntamack ne puissent pas jouer à leur guise. Malgré tout, on a fait plus que rivaliser avec le XV de France. On aurait pu gagner ? Je crois qu’on doit faire plus et être meilleur pour gagner ce genre de match. Et pour gagner, on doit mettre les occasions au fond."