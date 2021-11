Avec deux victoires pour seulement une défaite face aux champions du monde sud-africains la semaine passée, l’Ecosse a plutôt bien passé le cap de cette tournée d’automne. L’occasion aussi de prendre sa revanche après une défaite inattendue lors de la dernière coupe du monde (28-21) face à ses même japonais, qui repartent en Asie avec un bilan global d’une victoire pour deux défaites, mais des valeurs tout de même retrouvées.

Si l’Ecosse a quelque peu regardé son adversaire développer son jeu tout en vitesse et en passe durant cette rencontre, le XV du Chardon a tout de même globalement maîtrisé son sujet. Inscrivant rapidement un essai par Van Der Merwe, au sortir d’un ballon porté (6e), l’Ecosse n’a été mené au score que quelques instants dans ce match, suite à deux pénalités de Matsuda (5-6, 11e et 26e). Malgré une certaine forme d’indiscipline, les hommes de Gregor Townsend se sont à leur tour mis a jouer plus de ballon à la main, parvenant à créer l’écart au score par deux nouveaux essais de Stuart Hogg (27e) et Darcy Graham, juste avant la pause. Stuart Hogg, l’arrière écossais, qui a profité de l’occasion pour battre le record d’essais d’un international écossais, avec une 25e réalisation dans sa carrière. Courageuse et joueuse, l’équipe des Brave Blossoms a tout de même montré ses limites, dans un premier acte agréable à suivre (19-6), mais sans jamais renoncer.

L’Ecosse prend sa revanche de la dernière coupe du monde.

Battue lors de leur dernière confrontation en coupe du monde, l’Ecosse va prendre finalement sa revanche à domicile, mais sans jamais se montrer totalement dominatrice. Les Japonais réduisant peu à peu l’écart en début de second acte par la botte de Matsuda (44e, 46e), qui a su profité des fautes adverses et du carton jaune de Batthi (43e). Mais l’entrée en jeu de McInally au poste de talonneur au retour du carton jaune, va permettre aux locaux de se mettre à l’abri, sur un nouveau ballon porté victorieux (54e). Avec 14 points d’avance, le XV du Chardon va tout de même se faire peur en fin de rencontre, suite à un essai de Tatafu, qui a trouvé un espace dans la défense adverse sur un ballon porté (72e). Il fallait alors une ultime pénalité de Russell dans la dernière minute pour que les locaux soient définitivement sereins et ne puissent plus craindre un retour de dernière minute d’une vaillante équipe du pays du soleil-levant.

Avec cette nouvelle victoire dans son stade de Murrayfield, l’Ecosse du sélectionneur Gregor Townsend donne rendez-vous aux habituels favoris, pour le prochain Tournoi des VI Nations. C’est tout un pays qui va maintenant attendre le 5 février prochain, pour une première journée qui s’annonce d’ores et déjà explosive face à l’Angleterre, dans le cadre de la Calcutta Cup, dont il sont les tenants.