C'est en moyenne un rendu comptable de 14,8 points par match. Et au niveau international, d'autant plus contre des nations comme l'Australie, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, ça n'est pas rien. Melvyn Jaminet a prouvé qu'il était fiable par ses qualités sous les ballons hauts, de relance ou de défense. Mais il est surtout devenu en deux tournées le buteur numéro un des Bleus.

Avec une réussite exceptionnelle de 91,9% de coups de pied convertis, l'arrière de l'Usap, à 22 ans, s'est rendu indispensable. Le joueur formé au RCT est en effet entré dans l'histoire du XV de France, en inscrivant 89 points en seulement 6 rencontres, dépassant de loin le bilan de Christophe Lamaison (46 points), Jean-Pierre Romeu et Thomas Castaignède (42) après 6 matchs, comme le révèle Actu Rugby. Contre les All Blacks, Jaminet a terminé la rencontre avec un 100% face aux perches. Sur l'année, il n'a raté que quatre coups de pied sur 45 tentés...

A titre de comparaison les Néo-Zélandais Andrew Mehrtens (70 sélections) et Grant Fox (46 sélections) pointaient à 112 unités au même stade. Le premier a fini sa carrière internationale avec 967 points marqués, le second avec 645... De quoi situer la performance. A l'issue du match, Melvyn Jaminet réagissait sobrement : "Je suis très satisfait. Car je sais que c'est crucial. Au niveau international, chaque match peut se jouer sur un point."

Pour rappel, l'actuel détenteur du record du nombre de points en équipe de France est Frédéric Michalak, avec 436 points en 77 sélections.